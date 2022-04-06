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高雄港提供5045劑快篩試劑 回收近8成均陰性

中央社 / 高雄6日電

今天起進入高雄港區須持COVID-19快篩或PCR檢測陰性證明。高雄港務分公司也設快篩站提供服務，統計昨天下午共提供5045劑快篩試劑，今天上午已回收3975劑，結果皆為陰性。

台灣港務公司規定，今天起進入高雄港區相關工作人員，須持4月5日後的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩陰性證明照片或醫院檢測報告，才能進入高雄港區作業。

高雄港務分公司昨天下午起在中島區34號碼頭管制站及55號碼頭管制站設置快篩站，提供須進入中島區工作但未備有家用快篩試劑人員快篩。

高雄港務分公司今天公布最新統計數字指出，昨天下午共提供5045劑快篩試劑，截至今天上午回收3975劑快篩結果皆為陰性，回收率約78.8%。

高雄港務分公司對中央社記者表示，快篩站已發5045劑快篩試劑，有些人當場快篩、當場回收試劑，但有些人是領回家自行快篩，再於今天回報快篩結果；但也有些領回者因尚未使用試劑，或還聯繫不上而無法得知結果。

高雄港務分公司表示，如未在港區進行快篩者，應自行購買快篩試劑進行快篩，篩檢後將健保卡、快篩結果同時拍照並寫上日期作為進港查核證明。

高雄港 快篩 COVID-19 新冠肺炎

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