快訊

殺300平民「布查屠夫」曝光 俄指揮官戰前上教堂祈禱

不斷更新／本土+281再創新高！各縣市都有名店中鏢 確診足跡圖一次看

連假結束首日上班 桃市府2萬3854人篩檢全陰性

中央社 / 桃園6日電

清明連假結束後第一個上班日，桃園市府相關單位人員都需完成快篩作業，根據統計，今天共2萬3854人篩檢陰性，至於因請假或其他因素尚未回報者，將在上班日前完成篩檢並回報。

桃園市長鄭文燦4日主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，建議民眾在清明連假結束返回職場前進行居家快篩，桃園市政府一、二級機關，以及委外等人員也需在6日中午前回報快篩結果，確保家庭與職場安全。

桃園市政府新聞處下午透過通訊軟體發布聲明表示，截至中午12時30分，桃園市政府各機關人員在清明連假結束上班前，須執行篩檢總人數共2萬4269人，其中陰性2萬3849人。

新聞處表示，另有5人快篩呈現陽性，不過進一步PCR檢驗後為陰性，因此今天總計2萬3854人篩檢陰性，至於其他400餘人，因請假或其他因素尚未回報，將在上班日前完成篩檢及回報作業。

新冠疫苗 快篩 新冠肺炎 鄭文燦 COVID-19

延伸閱讀

雲林女連假趴趴走 上工篩檢才知中鏢

虛驚...桃園市政府快篩5人陽性 再做PCR確認為陰性

鄭文燦：定期篩檢可能常態化 高科技產業快篩已常態化

若連假曾到疫情熱區 雲林縣府提供員工快篩

相關新聞

單日確診急追三百例擬放棄疫調？陳時中朝五走向規畫

國內本土個案再破兩百例，直逼三百例。至於確診數量最多的新北市，今日破百例確診，卻未能像基隆有啟動「類普篩」，遭批評是有政...

新增確診數驚人 宜蘭宣布暫緩跨縣市校外教學及畢旅

國內今天新增281起本土確診個案，是疫情以來確診數最多一天。宜蘭為守護校園安全，縣長林姿妙今天宣布，即日起縣政府所屬各學...

高雄特定娛樂場所擴大採檢 上歌廳舞廳夜店要提3劑疫苗證明

高雄今天新增37例本土，市長陳其邁表示，高雄特定娛樂場所4月6日至8日擴大採檢，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒...

餐廳傳染風險高 彰縣衛生局長：沒打三劑少外出用餐

針對國內疫情確診個案暴增，彰化匡列多處都是餐廳小吃，彰化縣衛生局長葉彥伯說，脫口罩吃東西感染風險高，建議打三劑疫苗民眾再...

疫情升青少年第三劑打不打？指揮中心：會和專家討論

國內本土疫情持續升溫，今天新增281例，創這波疫情以來單日新高，其中不乏許多未接種第三劑疫苗的青少年染疫。但青少年第二劑...

侯友宜在宅照護 黃珊珊：大量感染輕症者必然在家隔離

疫情持續攀升，新北市長侯友宜今天市政會議再提「在宅照護」，表示為做好相關準備，將召集7家醫院討論如何分區責任照顧，只要中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。