連假結束首日上班 桃市府2萬3854人篩檢全陰性
清明連假結束後第一個上班日，桃園市府相關單位人員都需完成快篩作業，根據統計，今天共2萬3854人篩檢陰性，至於因請假或其他因素尚未回報者，將在上班日前完成篩檢並回報。
桃園市長鄭文燦4日主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，建議民眾在清明連假結束返回職場前進行居家快篩，桃園市政府一、二級機關，以及委外等人員也需在6日中午前回報快篩結果，確保家庭與職場安全。
桃園市政府新聞處下午透過通訊軟體發布聲明表示，截至中午12時30分，桃園市政府各機關人員在清明連假結束上班前，須執行篩檢總人數共2萬4269人，其中陰性2萬3849人。
新聞處表示，另有5人快篩呈現陽性，不過進一步PCR檢驗後為陰性，因此今天總計2萬3854人篩檢陰性，至於其他400餘人，因請假或其他因素尚未回報，將在上班日前完成篩檢及回報作業。
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