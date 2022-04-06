外縣市傳染鏈再擴大？彰化今開防疫記者會說明

彰化在清明連假期間持續有外縣市傳染鏈衍伸的新冠肺炎確診個案，彰化縣府今宣布下午2點半將召開防疫記者會，研判又有新增個案，縣府指出，下午記者會將統一說明疫情狀況。

彰化昨天公布兩名確診者是4月2日從關西營區搭返鄉專車回鄉的軍人，兩人乘車座位一前一後相繼確診，衛生局長葉彥伯說，因營區屬於人口密集機構，需要高度警戒，4月2日一起返鄉官兵的彰化人還有另外15人，昨天要到名單緊急通知採檢居隔。預計記者會公布採檢結果，是否為相關傳染鏈仍待縣府說明。

商品推薦