快訊

中職／太狂！潘威倫相隔538天先發 7局無失分豪取147勝

收假日高鐵出狀況！疑動力異常列車延遲 乘客擠爆月台好無奈

高雄港4月6日需陰性證明才能進入 篩檢站湧700多人

中央社 / 高雄5日電

明天起進入高雄港區工作人員，均需持有4月5日後的快篩或PCR檢測陰性證明。高雄港務分公司今天下午設置快篩站提供快篩服務，約有700多人前往篩檢，秩序良好。

台灣港務公司發布新聞稿表示，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，4月6日上班日進入高雄港區相關工作人員，均需持4月5日以後的家用快篩或PCR（核酸檢測）陰性證明，才能進入高雄港區作業。

高雄港務分公司表示，考量部分港區業者未備有家用快篩試劑供從業人員篩檢，今天下午2時至5時及明天上午8時至下午5時，在中島區34號碼頭管制站及55號碼頭管制站設置快篩站，提供須進入中島區的港區工作人員現場快篩。

高雄港務分公司對中央社記者表示，高雄港區快篩站今天約有700多人前來篩檢，後續篩檢結果將通報衛生局。明天要進入港區都得有陰性證明，建議港區各業者自行備置快篩試劑提供員工篩檢，或於港區快篩站設置時間內前往篩檢。

高雄港務分公司表示，篩檢者應將健保卡、快篩結果同時拍照並寫上日期作為進港查核證明。也提醒市府在市區開設的社區篩檢站，是提供匡列對象專用，港區從業人員切勿到社區篩檢站，以免影響篩檢站秩序。

高雄港 快篩 篩檢站 碼頭 新冠肺炎

延伸閱讀

台中今增5例確診個案 山、海線足跡全清消完畢

基隆快篩雜音多 林右昌：扯陳時中去年沒做普篩沒必要

延燒12天採檢千人揪1確診 林右昌：基隆警局群聚基本已結束

國內疫情升溫…北市：落實急重症分流 鼓勵上工前先快篩

相關新聞

基隆發送快篩試劑4240劑 一個下午發光有人領不到

基隆市「全民防疫、愛心篩檢」計畫，今天下午由仁愛區率先發放快篩試劑。市府民政處表示，全區29個里共配發4240劑，全數發...

本土連日破百疫苗打氣升 北市疫苗系統首日近1.2萬預約

本土疫情升溫，台北市疫苗預約系統第6期今天開放預約。台北市副市長蔡炳坤表示，台北市這一期一共提供5萬8765劑預約量，截...

基隆快篩雜音多 林右昌：扯陳時中去年沒做普篩沒必要

基隆市「全民防疫愛心篩檢」計畫今天上路，仁愛區各里配發人口數一成試劑，下午5點全數發出。基隆市長林右昌說，快篩計畫首要提...

國內疫情升溫…北市：落實急重症分流 鼓勵上工前先快篩

國內連續5天本土病例破百例，中央流行疫情指揮官陳時中今表示，為保留醫療量能，輕重症患者要分流，鼓勵地方政府多開設加強型防...

南市校園午餐設隔板 黃偉哲：鼓勵企業要求員工快篩

台南市今天新增1名本土確診案例，又高雄女樂手案24795與許多市民足跡重疊，明天連假結束，學校防疫措施從嚴，午餐要設置隔...

高雄港啟動兩處快篩站 業者也可以前往領取

明天是連假過後的第一天上班日，今天下午2點，高雄港務分公司在中島商港區34號碼頭及55號碼頭管制站啟動快篩站，自行篩檢的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。