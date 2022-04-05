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基隆愛心篩檢發放家用試劑 市民：請診所協助

中央社 / 基隆5日電

基隆市「全民防疫愛心篩檢」今天下午從仁愛區開始發放家用快篩試劑，陸續有市民領取；有市民說，不曾使用過快篩，打算拿到診所付費掛號請熟識醫師協助，確保篩檢結果正確性。

基隆市防疫愛心篩檢從今天起至9日共5天，對象為在基隆市設籍或居住的18歲以上民眾，分區域、分類別、規劃時序，市府規劃下午1時30分起在仁愛區率先發家用快篩試劑。

「虹橋、水錦里活動中心」陸續有民眾前來領取試劑，虹橋里和水錦里各分配到205劑和240劑，市民需攜帶身分證或健保卡到場登記相關資料，可代為領取但一份證件限領取一劑，入場前需先手部消毒等防疫措施。

市民白姓男子說，家中有3名大人和2名小孩，由於自己和妻子每天搭乘交通工具到台北上班，經評估後決定領2份，因之前沒做過快篩，打算就近拿到耳鼻喉科付掛號費請熟識的醫師協助，以確保快篩結果正確性。

市府民政處長王榆森前往「虹橋、水錦里活動中心」視察時表示，仁愛區共29個里約4萬餘人，市府依人口數比例的10%配發到各領取點，希望民眾索取後盡快篩檢，除找出社區潛在感染者外，也能提高民眾自我檢測能力和防疫意識。各里都已布置完成並規劃動線，市府會依每天實際發送數量，討論各領取點是否加發。

仁愛區市議員童子瑋也到場瞭解發放情形，他受訪表示，「病毒共存」和「清零政策」兩者不能混為一談，過去疫情緊繃時期必須採取清零政策限制大家移動和控制人流等，現在大部分都是輕症，且社會穩定性較高情況下，希望市民多領取，透過快篩找出社區黑數。

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