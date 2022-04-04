基隆防疫愛心篩檢 13萬570試劑5日起發放

基隆市長林右昌今天宣布「全民防疫愛心篩檢」從明天起至9日，針對設籍在基隆市或於有居住之實的18歲以上民眾，分區域、分類別、規劃時序，分批發放13萬570劑快篩試劑。

林右昌下午藉由視訊除宣布避免被標籤化，不對外公布發放特定對象族群、區域等5大實施原則外，並說明設立24小時快篩陽性通報專線、建立充足的防疫車隊、建立輔導員團隊，進駐發送點協助解說等12項規劃要點。

至於發放類別，林右昌表示，分為4個類別，分別是「18歲以上的一般民眾」共計7萬1150劑、「易擴散不易掌控族群」共1萬4276劑、「維持關鍵基礎設施人員」共3萬8444劑，「基層診所」共6700劑，共發放13萬570劑，規劃參與者為13萬570人，占全市人口比例約為36.1%，執行時間為明天起至9日共計5天。

林右昌說，市府將以各區里10%的人口為原則配發試劑，從明天起至8日配發到各區里活動中心或社區活動中心供民眾領取，也會滾動式檢討，如果領取人數太多會發號碼牌，若領取人數太少，將進行調配將剩餘試劑集中到區公所或民政處，9日重新規劃發送。

林右昌表示，市府也重新設計快篩試劑的使用指引宣傳單，讓民眾可以一目瞭然，民眾可以撥打24小時快篩陽性專線電話，瞭解後續的PCR採檢、防疫車輛派遣及確診後的收容收治，市府會提供免費專車接送服務，如果要到集中檢疫所也有免費巴士載送。

若有人轉賣領取的快篩試劑該如何因應，林右昌說，有些人在嘲笑什麼都講「愛心」，他其實很不以為然，因為計畫不是強制性，所以非常考驗人性，討論過程中也曾經想到如果有人領取試劑後不做拿去賣，是否有稽核機制「說實在沒有」。

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