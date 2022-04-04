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台南本土加零 三井OUTLET接種站6日起連3天開打

中央社 / 台南4日電

台南市今天沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，台南市政府鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，6日至8日在歸仁區MITSUI OUTLET PARK台南開設莫德納疫苗免預約接種站。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，台南市近日雖沒有新增COVID-19本土個案，但考量清明連假期間南北往返的人潮，外出時較易接觸不特定對象，提醒民眾務必戴好口罩、勤洗手、完整接種2劑COVID-19疫苗及追加劑。

衛生局表示，台南市府於6日至8日每天下午2時至傍晚5時，在歸仁區MITSUI OUTLET PARK台南（三井OUTLET）西側廣場開設莫德納疫苗接種站，提供免預約接種服務，民眾可攜帶健保卡、黃卡前往。

衛生局指出，統計至昨天為止，台南市COVID-19疫苗第1劑接種完成率81.9%、第2劑76.6%、基礎加強劑1.2%、追加劑47.0%。

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