侯友宜：確診增加是必然衝擊 衝刺疫苗涵蓋率

新北市COVID-19疫情緊繃，市府今天表示，確診數增加是必然的衝擊，現階段衝刺第3劑疫苗涵蓋率為主要防疫政策，希望里長們加把勁催促，鼓勵長輩施打疫苗增加保護力。

新北市長侯友宜今天參加市立圖書館五股分館啟用，及參加新北市五股夏綠地青創藝術節開展活動，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情接受聯訪。

侯友宜表示，邊境開放降低檢疫天數後，各縣市出現確診案例是必然的衝擊，難免爆發許多的隱形傳播鏈；但既然中央政府決定政策，新北等地方政府將挑起責任，調整醫療量能並提升採檢數量因應，盼穩住疫情。

他說，近日居家隔離採檢陽性的個案數增加，多數為無症狀感染者，篩檢出來就是希望延緩傳播的速度；希望有涉及相關公共足跡者，多主動到篩檢站篩檢。

侯友宜說，呼籲容易感染重症與併發症的長輩多施打疫苗，同時也發放禮券作為鼓勵，盼望各區的里長也加緊腳步，以各種活動方式催出長輩願意施打，以提升涵蓋率；市府同時關心並未施打疫苗的學生，在校園加強防疫。

侯友宜表示，防疫需要全民一起來，戴口罩、勤洗手、保持安全距離，才是最基本的防疫成效，新北市府全力總動員，隨疫情變化做好滾動調整。

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