第4劑疫苗採購郭台銘這樣說 自曝最近檢查出這個病

第四劑疫苗採購郭台銘這樣說 更透露最近檢查出這個病新冠肺炎疫情延燒，大家關注第四劑疫苗何時開打及疫苗採購情形。曾為台灣採購BNT疫苗的永齡健康基金會創辦人郭台銘今表示，「要我再送疫苗嗎？」，「但國家沒有提出這樣的需求，我等了一年多了」，「我從去年8月回國到現在，no answer。」，「好了，不說了、不說了。」他並透露，日前經過有系統的身體檢查發現，他有輕微心律不整。至於第四劑要不要開打，郭台銘說，這要詢問台大醫院的專家。

郭台銘今出席台大醫院「研究空氣汙染對年輕人心血管健康的不良效應」記者會，被問到還會協助台灣採購疫苗嗎？郭台銘簡述了自己的心情。

郭台銘說，他今天是以今天是以家長與永齡健康基金會創辦人的身份，參與台大醫院的公開活動，對於政治議題，現在是不參與、不發言，但對健康、能源、環境的議題會多多參與，並把重心放在生技醫療及兒童、長者的健康。

郭台銘日前經有系統的身體檢查發現，有輕微的心律不整。他說，今年是虎年，他現在73歲開始要關注自己的健康，雖然心律不整多與飲食、運動有關，但台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成說，這也可能和空氣品質有關，因此到他的辦公廳檢測空氣品質，結果是在及格邊緣有改善空間。

歸台銘說，但若是年輕人長期處在空汙環境，可能造成心律不整，尤其環保、氣候變遷、空氣汙染 等議題，均受到國際關注，如今台大醫院有相關科學論述，希望可以提前預防及防範，而不是空有理想，台灣有能力、實力，可以改好空氣品質，有好的空氣、身體，以打造未來新世代、新台灣。

郭說，他不是專家，今天站出來是因為他有3個小孩、8個孫子，而上醫醫未病，現在台灣年輕人愈來愈少，如果身體不健康，對於國家未來發展是沒有前途的。

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