強化特定娛樂場所遶境防疫 健康證明加註打3劑

國內COVID-19本土疫情升溫，因應指揮中心強化特定娛樂場所及遶境防疫規定，出入者皆需打滿3劑疫苗，數位疫苗健康證明查驗畫面加註「已接種滿3劑」，以利快速辨識。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午記者會中表示，配合3月27日公布「強化特定娛樂場所防疫作為」及參與繞境活動需要，數位新冠病毒健康證明查驗程式（https://dvc.mohw.gov.tw/verifier-web/）已更新查驗畫面。

莊人祥說明，已接種3劑（或以上）疫苗，查驗通過畫面加註「已接種滿3劑」，以利查驗人員快速辨識民眾是否已接種3劑（或以上）疫苗；已接種第2劑且滿3個月，查驗通過畫面加註「2劑滿3個月」，以提醒民眾應及時接種第3劑。

有民眾反應於國外接種劑次未被數位證明採認，致民眾為取得可通行國際的數位健康證明，而需在國內接種更多劑疫苗。莊人祥說明，配合歐盟規定及台灣政策，將國外已接種世界衛生組織（WHO）核發EUL（緊急使用清單）或台灣核准緊急授權、專案製造，於衛生所完成補登疫苗者，視為有效劑次。

莊人祥說，若後續在國內接種，其數位證明之劑次計算會符合實際登錄情形，提醒健康證明驗證有各種型式，數位健康證明具資料最小、可被遺忘、可自行攜帶等個資保護特質，且配合驗證程式掃描QR Code時具有防偽功能，期待需要場所出入防疫管理的單位善為運用。

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