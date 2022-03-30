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清明連假人潮多 澎湖機場開設疫苗快打站

中央社 / 澎湖縣30日電

國內疫情升溫，碰上清明連假，返鄉掃墓祭祖人潮多，澎湖機場4月2日至5日開設快打站，為18歲以上民眾接種COVID-19第1、2劑或追加劑疫苗，65歲以上長者接種，還能領500元禮券。

澎湖縣衛生局發布新聞指出，澎湖COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，常住人口接種率第1劑約88.64%，第2劑約78.74%，追加劑約53.05%，其中65歲至74歲長者接種1至第3劑為68%至64%，75歲以上長輩接種率68%至44%，顯示長輩接種率偏低。

衛生局表示，清明節連假及澎湖國際海上花火節將帶來人潮，避免因往來頻繁，增加長輩感染風險，決定在4月2日至5日於澎湖機場開設快打站。

接種COVID-19疫苗，應備妥健保卡或其他可證明身分證件，接種第2劑或追加劑疫苗，需攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

新冠疫苗

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