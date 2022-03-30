雲林第3劑接種率不到一半 衛局持續送禮催打氣
雲林縣針對特殊娛樂場所從業人員，要求須接種2劑疫苗且滿14天才可提供服務，2劑滿3個月者需接種第3劑，而消費者也須接種滿3劑疫苗才可入場，不過目前縣內全人口第3劑施打率才約4.2成，還未過半，縣府衛生局呼籲民眾盡快到合約醫療院所接種。
衛生局統計，雲林縣全人口COVID19疫苗施打率，第1劑79.8％、第2劑74.2％、第3劑42.1％；12歲以上施打率，第1劑87.0％、80.9％、45.9％，仍有1至5成民眾未接種第1、2、3劑疫苗。
衛生局表示，目前20鄉鎮市有108家特約醫療院所，民眾可至中央流行疫情指揮中心或衛生局官網「疫苗地圖」查詢並預約接種。18歲以上尚未接種第1、2劑者，今明天到各接種站施打疫苗，可獲等值200元衛教品；65歲以上尚未接種第1、2、3劑者，到4月10日可獲等值500元衛教品。
另八大行業人員即日起至4月6日期間，可至斗六、虎尾、台西、斗南、北港、西螺共9家特約醫療院所COVID19疫苗門診，預約接種。
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