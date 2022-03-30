快訊

星二代肇事闖禍！羅時豐19歲兒開特斯拉 撞倒9車

走路是防記憶力下降最簡單有氧運動 研究揭建議運動頻率

雲林第3劑接種率不到一半 衛局持續送禮催打氣

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
國內疫情變化多端，雲林縣衛生局催打第3劑。本報資料照
國內疫情變化多端，雲林縣衛生局催打第3劑。本報資料照

雲林縣針對特殊娛樂場所從業人員，要求須接種2劑疫苗且滿14天才可提供服務，2劑滿3個月者需接種第3劑，而消費者也須接種滿3劑疫苗才可入場，不過目前縣內全人口第3劑施打率才約4.2成，還未過半，縣府衛生局呼籲民眾盡快到合約醫療院所接種。

衛生局統計，雲林縣全人口COVID19疫苗施打率，第1劑79.8％、第2劑74.2％、第3劑42.1％；12歲以上施打率，第1劑87.0％、80.9％、45.9％，仍有1至5成民眾未接種第1、2、3劑疫苗。

衛生局表示，目前20鄉鎮市有108家特約醫療院所，民眾可至中央流行疫情指揮中心或衛生局官網「疫苗地圖」查詢並預約接種。18歲以上尚未接種第1、2劑者，今明天到各接種站施打疫苗，可獲等值200元衛教品；65歲以上尚未接種第1、2、3劑者，到4月10日可獲等值500元衛教品。

另八大行業人員即日起至4月6日期間，可至斗六、虎尾、台西、斗南、北港、西螺共9家特約醫療院所COVID19疫苗門診，預約接種。

新冠疫苗

延伸閱讀

守住防疫淨土 南投縣鎖定3市鎮特定娛樂場所稽查

疫情燒 國民黨醫療委員會7問陳時中：誰讓旅遊業元氣大傷？

面對疫情 國民黨醫療委員會七問陳時中

警方萬華阿公店宣導第三劑 兩名男客未實聯制遭罰

相關新聞

雲林第3劑接種率不到一半 衛局持續送禮催打氣

雲林縣針對特殊娛樂場所從業人員，要求須接種2劑疫苗且滿14天才可提供服務，2劑滿3個月者需接種第3劑，而消費者也須接種滿...

清明連假掃墓分流 遶境須打3劑 禁鑽轎腳搶轎

疫情升溫，清明節連假四天將至，指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥呼籲，民眾不要集中於清明節當日掃墓，應分流祭祖；四月八日...

公費快篩試劑 發放點增為540個

本土疫情多點爆發，有十七起群聚事件感染源待釐清，為強化社區監測，指揮中心指揮官陳時中宣布，協助發放公費快篩試劑的基層定點...

青少年基礎劑 可混打BNT、莫德納

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，專家會議同意十二至十七歲青少年基礎劑（第一、第二劑）可接種莫德納，且可與ＢＮＴ...

獨／疫苗救濟最高金額出爐 北市AZ接種後死亡核予600萬

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組3月10日召開第175次會議，這次共審議57案，其中50案不予救濟，七案核予救濟，包括...

遶境得打三劑 信徒：大甲媽遶境自由進出很難約束

三月瘋媽祖，全國媽祖廟大動員，串聯遶境。中央疫情指揮中心昨緊急通知地方政府，要求宮廟密切配合，民政局長吳世瑋指出，所有參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。