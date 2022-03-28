新北長者打第1、2劑疫苗 市府加碼送500元禮券
新北市長侯友宜今天公布新增6例確診個案。同時，他宣布65歲以上長者施打第1、2劑疫苗，新北加碼送500元禮券，連同中央提供的500元禮券，長者打疫苗可獲1000元。
侯友宜今天下午舉行疫情說明會指出，新北市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）6例確定病例，其中3例是居家隔離採檢陽性、1例居隔陰轉陽個案。
他表示，案22953是樹林科技廠20多歲員工，3月27日居隔期間出現發燒症狀，2度採檢PCR由陰性轉陽性，Ct值20.6；三重確診案22701相關的案22947是未滿5歲的女童，匡列為接觸者居家隔離，採檢PCR陽性，Ct值32.69。
他說，中和案22598和案22639確診個案相關共2人，案22945是30多歲麵店女店員，接獲簡訊通知前往採檢，PCR陽性，Ct值34.7；案22946是30多歲女性，已接種3劑疫苗，接獲簡訊通知並於27日發燒前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14.3。
他表示，案23023與基隆確診案相關，40多歲女性，26日出現喉嚨痛症狀，27日發燒，前往醫院就醫採檢PCR陽性，Ct值16；案22944為60多歲婦人，因陪病醫院採檢PCR陽性，Ct值33.7。
侯友宜表示，有些地方規定可脫口罩，但口罩等於是自我的追加劑，呼籲民眾非必要不要拿下口罩；疫苗接種對長輩很重要，因此，65歲以上（原住民55歲）長者3月28日到4月10日，接種第1、2劑疫苗可獲市府加碼贈送500元超商禮券，連同中央提供部分，共可拿到1000元禮券。
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