快訊

本土暴增83例延燒多縣市 蔡總統：盡快接種三劑疫苗

三重女業務丈夫Ct值17.6 曾去2處、北市急匡21人

新冠疫苗副作用發生率低 台大醫師：接種利大於弊

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
台大醫院小兒科副教授李秉穎27日表示，儘管對新形態疫苗產生副作用的研究還不夠，但整體而言，疫苗還是「利大於弊」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台大醫院小兒科副教授李秉穎27日表示，儘管對新形態疫苗產生副作用的研究還不夠，但整體而言，疫苗還是「利大於弊」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

疫苗副作用的發生率只有百萬分之一！台大醫院小兒科副教授李秉穎27日演講表示，儘管對新形態疫苗產生副作用的研究還不夠，但整體而言，接種疫苗還是「利大於弊」。納維再生科技公司蔡博宇則說，接種疫苗的民眾出現類似後遺症的「長新冠」現象，他呼籲，應建立數據平台，統整臨床經驗，才能避免類似的情況再發生。

疫苗是利大於弊

李秉穎27日出席中華民國基層醫療協會的學術演講說，因為新冠肺炎的爆發，醫學界研發出與傳統疫苗不同的腺蛋白、RNA疫苗，雖然為患者提供了更多的疫苗，但卻也出現許多過去疫苗沒有的副作用，如BNT疫苗使接種民眾發生心肌炎、AZ疫苗造成血栓等等。

但他強調，接種疫苗仍是「利大於弊」，雖然新型疫苗比傳統疫苗出現了更多相關副作用，但發生的機率是以百萬分之幾來計算，相較感染新冠肺炎死亡率高達2到4%、重症率則為15%，施打疫苗是比較安全的防疫措施。

李秉彝分享，眾多疫苗後遺症的案例中，曾出現兩名青少年產生了嚴重頭痛的不良反應，疼痛時間長達3個月，甚至出現無法正常上學的狀況。雖然國際上也有看到一些零星個案，但卻沒有在美國等地的專業期刊上看到相關研究。他表示，這是值得關注的問題，畢竟已經嚴重影響到生活機能，並已請求相關單位作出統計。

疫苗出現長新冠

隨著時間推移，從新冠肺炎痊癒的民眾也愈來愈多，但卻有許多人出現「長新冠」（Long Covid）的症狀，即新冠後遺症。臨床症狀包括，極度疲倦、記憶力減損、注意力不集中與關節疼痛等狀況。而目前仍缺乏對新冠肺炎的長期研究，難以評估此類後遺症狀況將持續多久。

蔡博宇指出，除了從新冠肺炎痊癒後，會產生長新冠的症狀之外，也發現部分民眾在接種完疫苗也出現類似長新冠的狀況，但因為資料不足，仍難以判定兩者的關聯性。

他指出，新冠疫苗在未來仍需要面對四大挑戰，第一、對RNA疫苗的理解還不夠，難以發現相關症狀與疫苗的關聯性；第二、應蒐集更多臨床經驗的數據，以便在設計次世代疫苗時發揮功效。

第三、建立接種疫苗後遺症平台，統整如性別、年齡等民眾資訊，歸納特定群接種疫苗後出現哪些症狀，作為未來疫苗推薦的參考；第四、呼籲接種過疫苗、出現疑似長新冠症狀的民眾參與醫療研究，以獲得更多的數據。

【更多精采內容，詳見

新冠疫苗

延伸閱讀

疫情升溫 台南警昨夜臨檢八大行業 揪22件違規堵破口

是否施打第4劑疫苗 陳時中：觀察他國情況再決定

八大管制加嚴！ 從業人員、顧客都須打3劑疫苗 嚴格人流總量管制

鼓勵民眾打第3劑疫苗 台中明起加碼送1萬份福袋

相關新聞

新冠疫苗副作用發生率低 台大醫師：接種利大於弊

疫苗副作用的發生率只有百萬分之一！台大醫院小兒科副教授李秉穎27日演講表示，儘管對新形態疫苗產生副作用的研究還不夠，但整體而言，接種疫苗還是「利大於弊」。納維再生科技公司蔡博宇則說，接種疫苗的民眾出現類似後遺症的「長新冠」現象，他呼籲，應建立數據平台，統整臨床經驗，才能避免類似的情況再發生。

本土確診增多 公衛學者：第2劑疫苗保護力漸失效

國內今天新增83例COVID-19本土個案，台大公衛學者陳秀熙表示，第2劑疫苗保護力失效的民眾自3月中旬漸增，若未即時補...

為何輝瑞疫苗不採單一定價而是三階段？ 藥廠自揭密辛「一頓簡單飯菜的價格」

我們開始進行新冠疫苗研發計畫時，我曾經明確表示，不需要考量投資報酬率。到了5月，我們仍然沒有提到疫苗的價格，也不曾計算營收流。然而，已經有幾個國家政府要和我們洽談採購事宜，請我們告知價格。因此，現在應該做決定了。

打疫苗送200元禮券 只到月底不再延

為提升疫苗打氣，指揮中心自今年一月起，提供十八歲以上國人兩百元（含）以下衛教品，經過三個月，兩度展延優惠發放時間，打氣依...

催全民打疫苗！ 指揮中心發200元衛教品 領取倒數5天

中央流行疫情指揮中心今表示，地方政府提供200元(含)以下衛教品，鼓勵18歲以上民眾接種第1、2劑COVID-19疫苗之...

疫苗打氣不振 26萬劑莫德納過期將銷毀

國內疫苗打氣低迷，前天單日僅三萬人接種。指揮中心粗估，約有廿七萬劑疫苗將過期銷毀，包括廿六萬劑莫德納、一萬多劑ＢＮＴ。若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。