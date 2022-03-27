新冠疫苗副作用發生率低 台大醫師：接種利大於弊

疫苗副作用的發生率只有百萬分之一！台大醫院小兒科副教授李秉穎27日演講表示，儘管對新形態疫苗產生副作用的研究還不夠，但整體而言，接種疫苗還是「利大於弊」。納維再生科技公司蔡博宇則說，接種疫苗的民眾出現類似後遺症的「長新冠」現象，他呼籲，應建立數據平台，統整臨床經驗，才能避免類似的情況再發生。

疫苗是利大於弊

李秉穎27日出席中華民國基層醫療協會的學術演講說，因為新冠肺炎的爆發，醫學界研發出與傳統疫苗不同的腺蛋白、RNA疫苗，雖然為患者提供了更多的疫苗，但卻也出現許多過去疫苗沒有的副作用，如BNT疫苗使接種民眾發生心肌炎、AZ疫苗造成血栓等等。

但他強調，接種疫苗仍是「利大於弊」，雖然新型疫苗比傳統疫苗出現了更多相關副作用，但發生的機率是以百萬分之幾來計算，相較感染新冠肺炎死亡率高達2到4%、重症率則為15%，施打疫苗是比較安全的防疫措施。

李秉彝分享，眾多疫苗後遺症的案例中，曾出現兩名青少年產生了嚴重頭痛的不良反應，疼痛時間長達3個月，甚至出現無法正常上學的狀況。雖然國際上也有看到一些零星個案，但卻沒有在美國等地的專業期刊上看到相關研究。他表示，這是值得關注的問題，畢竟已經嚴重影響到生活機能，並已請求相關單位作出統計。

疫苗出現長新冠

隨著時間推移，從新冠肺炎痊癒的民眾也愈來愈多，但卻有許多人出現「長新冠」（Long Covid）的症狀，即新冠後遺症。臨床症狀包括，極度疲倦、記憶力減損、注意力不集中與關節疼痛等狀況。而目前仍缺乏對新冠肺炎的長期研究，難以評估此類後遺症狀況將持續多久。

蔡博宇指出，除了從新冠肺炎痊癒後，會產生長新冠的症狀之外，也發現部分民眾在接種完疫苗也出現類似長新冠的狀況，但因為資料不足，仍難以判定兩者的關聯性。

他指出，新冠疫苗在未來仍需要面對四大挑戰，第一、對RNA疫苗的理解還不夠，難以發現相關症狀與疫苗的關聯性；第二、應蒐集更多臨床經驗的數據，以便在設計次世代疫苗時發揮功效。

第三、建立接種疫苗後遺症平台，統整如性別、年齡等民眾資訊，歸納特定群接種疫苗後出現哪些症狀，作為未來疫苗推薦的參考；第四、呼籲接種過疫苗、出現疑似長新冠症狀的民眾參與醫療研究，以獲得更多的數據。

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