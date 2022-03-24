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保護力9成、副作用低 Novavax可望為第5款新冠疫苗

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
過去歐盟已與諾瓦瓦克斯（Novavax）簽署新冠疫苗預購協議，最多將購買2億劑。 路透
過去歐盟已與諾瓦瓦克斯（Novavax）簽署新冠疫苗預購協議，最多將購買2億劑。 路透

指揮中心指揮官今天證實台灣訂購200萬Novavax疫苗，未來可望有第五款新冠疫苗選擇。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今接受媒體訪問表示，Novavax疫苗已通過世界衛生組織認可，國內也有購買一批，「還需要取得食藥署EUA認證才可施打。」

李秉穎於《新聞放鞭炮》節目受訪表示，Novavax與高端疫苗同屬於次單位蛋白，據三期研究指出，保護效力可達89%，相較mRNA疫苗95%保護力左右，兩者效果差不多，但發燒比例大幅下降，不超過1%者有副作用產生。

WHO團結疫苗臨床試驗將高端疫苗和Novavax納入團結實驗，目前高端疫苗結果尚未出爐，但Novavax則是已獲得WHO認證，且可施打於12至17歲，但12歲以下兒童仍還在進行研究，未來也會申請疫苗相關適應症。

李秉穎今早表示，先前有向世衛組織訂購一批Novavax有機會進來，但未來要成為台灣第五種新冠疫苗選項，後續仍要經過食藥署通過EUA緊急授權，後續也可由專家小組討論施打政策。

外界關注Novavax次單位蛋白疫苗其副作用低，且或WHO認證，施打於青少年族群，可免於mRNA心肌炎等副作用風險，但同屬次單位蛋白的高端疫苗，目前WHO團結實驗未出爐，國內食藥署目前仍要求補件審核，實際開放時間未知。

新冠疫苗

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