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疫苗護照3月24日更新 手機平板可一鍵快速儲存

中央社 / 台北23日電
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心的推出國內疫苗護照，將於24日上午8時更新，新增3項服務，民眾使用蘋果或安卓系統的手機或平板申辦，可一鍵快速儲存方便取用。

指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會說明，國內「數位新冠病毒健康證明」系統3月24日上午8時完成版本更新，新增3項功能。

莊人祥說，因應部分民眾反應不方便使用戶號申辦，故身分驗證機制將原「身分證號+健保卡號+戶號」方式，其中「戶號」調整為可用「戶號」或「護照號碼」擇一方式驗證。

指揮中心也與蘋果（Apple）及谷歌（Google）公司合作，民眾使用手機或平板電腦申辦時，系統頁面增加蘋果錢包（Apple Wallet）及谷歌COVID-19（2019冠狀病毒疾病）資訊卡的一鍵加入功能，可快速儲存於手機，方便民眾取用。

此外，莊人祥也說，除系統現有提供統一及全家超商KIOSK自助機台雲端列印碼服務外，另新增萊爾富雲端列印碼服務。

指揮中心指出，為更新原有版本的功能，申辦平台預計於23日下午5時至次日上午8時暫時停止服務，有急需出國使用者，請先提前下載。

另1922公費疫苗平台第28期提供77萬多劑量能，以莫德納（Moderna）疫苗數量最多，今天上午10時起開放預約，截至下午1時已有2.2萬劑預約。

指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種5萬6327劑，疫苗人口涵蓋率第1劑83.33％，第2劑78.07％，基礎加強劑0.81％，追加劑48.63％。

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