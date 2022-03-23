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鼓勵長者施打疫苗送禮券 台中市加碼500元現金

中央社 / 台中23日電

65歲以上長者、55歲以上原住民、長照機構照顧人員施打疫苗，中央將發給禮券，台中市長盧秀燕今天宣布，以上3類民眾設籍台中接種疫苗者，加碼發新台幣500元現金。

台中市議會今天召開臨時會，盧秀燕會前接受媒體聯訪表示，為提升疫苗覆蓋率，中央推出優惠措施，針對65歲以上長者、55歲以上原住民施打疫苗者，發給500元禮券或等值商品，台中市加碼再發500元現金，換言之，這兩類民眾在期限內，不論接種第1劑、第2劑或第3劑疫苗，都可領到1000元。

盧秀燕說，中央針對第五類的長照機構服務人員提出疫苗接種優惠，這類民眾接種疫苗可獲得200元禮券或等值商品，台中市同樣加碼500元現金。她強調，除加碼現金鼓勵民眾接種疫苗，台中市也擴大到府施打疫苗，3月28日起，不限失能等級、只要75歲以上市民就能申請，相關費用由市府吸收。

衛生局長曾梓展表示，年長者若未施打足夠疫苗且染疫，其重症及死亡機率較一般民眾高出7至10倍，因此，市府期盼加強此類族群疫苗接種，希望75歲以上長者第1劑接種率可達80%、第2劑70%，市民涵蓋目標則盼第1劑達到90%、第2劑85%、第3劑70%。這項計畫從3月28日至5月15日實施。

新冠疫苗

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