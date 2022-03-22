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3月底逾70萬劑疫苗屆期 供研究最多百瓶其餘銷毀

中央社 / 台北22日電

國內COVID-19疫苗接種趨緩，據疫情指揮中心推估，3月底前恐70多萬劑疫苗屆期，雖然可供研究單位利用，但發言人莊人祥表示，機構一次需求量頂多百瓶，其餘屆效疫苗一律銷毀。

超額準備COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是防疫戰略重要一環，隨著國內社區流行疫情趨穩，疫苗接種意願降低，據中央流行疫情指揮中心統計，已解凍莫德納疫苗與BNT疫苗預估分別約有34萬及7萬劑於這週陸續屆效，AZ疫苗約31.2萬劑於3月底屆效，這將會是台灣首次大量銷毀COVID-19疫苗。

面對大量即期疫苗，中央曾考慮捐贈他國或研究單位有需求可提供使用，但莊人祥告訴中央社記者，現階段適合贈送的是還有一週以上才屆效的AZ疫苗，但各國對AZ需求偏低，贈與可能性低。

針對提供研究單位使用一途，莊人祥表示，以過去經驗分析，機構一次需求量頂多百瓶，去年12月初及今年1月底，曾有屆效的近400劑莫德納疫苗、1600多劑AZ疫苗就是交由研究機構使用，最近將屆效的疫苗也會再依據申請機構的需求適量提供。

林口長庚醫院病毒室主任施信如解釋，研究機構實驗分為動物實驗及人體試驗，動物實驗數量較少，常是以100隻左右的動物進行不同疫苗組合、不同施打時間點的實驗，「每一次實驗幾千劑就非常足夠」。

至於接種數量較龐大的人體試驗，施信如說，人體試驗都是經過一定步驟審核通過，施打人數、接種間隔期都是非常早以前就制訂完善，不可能臨時追加人數或更改接種時程，所以研究單位很難臨時接收大量屆期疫苗，在短時間內施打完畢。

施信如表示，對於其他種類疫苗而言，大量銷毀確實不常見，COVID-19疫苗較特別，超買不只為因應多變疫情，更可能與後續採購契約有關，不可諱言AZ疫苗階段性任務已經達成，才會出現大量銷毀。雖COVID-19疫苗因病毒變異，防感染效果變差，但仍可防重症，呼籲高風險族群儘速接種。

新冠疫苗

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