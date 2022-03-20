疫苗研發過程最赤裸第一手告白 輝瑞執行長給高階團隊內部信件流出

1960年代，美國總統甘迺迪提出登陸月球的願景，不但要把太空人送上月球，還要讓他們安全返回地球。 輝瑞開發新冠疫苗就跟這場登月任務一樣，執行長艾伯特‧博爾拉提出看似不可能完成的任務，帶領輝瑞大藥廠與BNT公司合作，在短短9個月成功創造、測試、製造出第一支mRNA疫苗，而以往研發新疫苗則是需要好幾年。

進行第三期臨床試驗的幾個月漫長得讓人心焦。每次有人提出受試者出現某種併發症，或者試驗面臨某個障礙或挑戰時，我總是說：「人命正在流逝，沒有藉口，給我設法解決。」我知道這種說法就像情緒勒索。

不幸的是，這確實是事實。疫苗研究團隊主管凱瑟琳住在紐約市，她的公寓就在一間醫院附近；在等候集合召開視訊會議時，她很常告訴我們，當她在封城期間出去散步，總是會在這場全球大流行最嚴重的地方，看見冷凍貨櫃車搭建的臨時太平間。

我在光速計畫會議上多次轉述她描述的慘況。很遺憾，我必須用如此殘酷的方式來提醒大家，但我不得不這麼做，因為這樣才能讓每一個人有切身之痛。輝瑞所有成員都已經付出200%的努力，因為他們深知「時間就是人命」。

（本文出自《輝瑞登月任務》，未經同意禁止轉載。) 當然，要趕上進度、做出結果的壓力很大。現在回過頭來看，當時把大家逼得這麼緊，我一點也不後悔。我知道，如果不這麼做，就永遠不會成功，現今的世界將會處於極其困難的境地。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 後來報導輝瑞瘋狂的期限要求，說我是「把人逼到喘不過氣來的執行長」。不過，我真的很後悔，有幾次我變得非常討人厭。我沒有把壓力藏起來，而是展現出來。我明明知道團隊已經夜以繼日趕工，我還是緊迫盯人，這讓我更後悔。

那時，大多數的人都覺得我逼得太緊了。但是，後來他們締造超乎自己想像的結果時，都感到無比自豪。因此他們原諒我了，卻絕不會忘記我的所作所為。

在輝瑞，所有主管每六個月都必須接受團隊的評量，確認他們落實輝瑞的四項核心價值，也就是勇氣、卓越、平 等與喜悅。我在這四項的表現向來名列前矛。

但在2020年底，我在「喜悅」這一項得到的分數卻急遽下降。這並不是因為我很強悍，畢竟置身於這場全球大流行之中，強悍是大家可以接受甚至樂見的特質。不過，有幾次，我在同事面前大發脾氣。我忙著解決另一個人的問題，因而忘了認可某一個人的努力。

基於文化差異，我的缺點變得更加明顯。在我們地中海的文化中，人們會不由得提高音量來強調或說明，但是對於其他文化背景的人來說，這樣會讓人受不了。再者，我有個性火爆的傾向。

其實，為了在一間全球大公司的企業環境中生存，我已經收斂很多，特別是比起我剛到美國的時候更是天差地別。但現在，我擔負著重責大任，龐大的壓力使我流露出本性，讓我常為難別人，而他們不應該得到這樣的對待。

我看了評量成績，好好反省。顯然，那些評量意見是對的。我告訴團隊我的評量成績，後悔自己的表現不如他們的期待。壓力是個性的試金石，但我應該做得更好。人們可以從錯誤學習，我下定決心不再重蹈覆轍。

2020年10月下旬，我寫了一封電子郵件，傳給高階領導團隊的11位成員。

親愛的團隊夥伴： 我碰到的每一個人，不管是同事、民選官員、科學領導者或是投資人等，都問我什麼時候會知道這支疫苗是否有效？我相信你們必然也一樣好奇。現在，答案就快要揭曉。這幾天，數據監測委員會可能會告訴我們期中分析的結果。全世界都在看，這是我們最大的賭注。 我想利用這個機會告訴各位，這個領導團隊有多讓我感到自豪。八個多月來，儘管必須遠距管理這間全球企業，但你們不費吹灰之力就做到了。同時，你們達成我們在3月確立的三項目標： (1)照顧分布在世界各地的九萬名輝瑞員工；(2)持續供應關鍵藥品給依賴我們的人們；以及，(3)在今年研製出疫苗。 我知道這個團隊關心的是結果，而不是我們做了什麼。但在期中分析出爐之前，我還是想對你們說，謝謝你們非凡的奉獻。不管結果是成功或失敗(我相信我們一定能成功)，在各個領域，我們都有所突破。輝瑞已然脫胎換骨，不再是原來的樣子。 就我個人來說，我迫不及待能趕快把這場全球大流行拋在腦後，好讓我們能再度在「目標圈」相聚。 艾伯特

（本文出自《輝瑞登月任務》，作者：艾伯特‧博爾拉 譯者： 廖月娟）

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