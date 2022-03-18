竹縣19日起加開接種場次 提供5920劑疫苗

竹縣府今天表示，為提升疫苗施打率，3月19日與3月21日至26日期間，加開多場接種場次，廠牌有莫德納、AZ、高端疫苗，共5920劑，其中，600劑採線上預約。

新竹縣長楊文科透過新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，為提升疫苗施打率，縣府加開施打場次，以及在鄉鎮地區加開接種站，讓民眾可就近施打疫苗。

新竹縣衛生局表示，在19日下午2時至3時，在新竹縣婦幼館提供莫德納疫苗1到3劑，線上預約與隨到隨打名額均為300名。

衛生局指出，從21日至26日，分別在尖石、寶山、新豐、北埔、芎林、橫山、關西、湖口、竹北等鄉鎮市衛生所提供施打，請民眾多加利用。詳情可查詢新竹縣衛生局官網查詢。

衛生局提醒，民眾前往接種疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）」及健保卡，若現場人數較多，請耐心等候，並全程戴口罩、保持社交距離。

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