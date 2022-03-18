今年本土重症病例均未打3劑 羅一鈞籲長輩接種疫苗

據指揮中心分析，今年累計3例本土重症病例，均是介於60至80歲、有慢性病史的高風險族群，其中2人未完整接種疫苗，另1人也未打第3劑，指揮中心呼籲長輩儘速接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，但染疫併發重症個案仍時有所聞，高風險族群不可不慎。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，上週共新增2例Omicron併發重症個案，境外移入、本土各1例。

羅一鈞表示，本土重症病例至今累計3例，年齡介於60歲至80歲，都有慢性病史，其中2人沒有完整接種疫苗，包括一名70多歲女性，有糖尿病、高血壓、中風、腎臟病病史，從未接種疫苗，2月上旬康復解除隔離；1例是台南60多歲男性，有中風、癲癇、巴金森氏症等神經系統慢性病史，僅於去年7月接種1劑AZ疫苗。

羅一鈞說，另有1例為80多歲女性，有糖尿病、慢性腎病要長期洗腎，曾接種2劑AZ疫苗，最後一劑為去年9月，並未接種第3劑，雖符合解隔條件，但卻因吸入性肺炎死亡。

羅一鈞呼籲，接種疫苗可有效預防長者染疫後重症、死亡風險，還沒打滿3劑疫苗的長者務必盡快接種。

根據指揮中心統計，昨天國內共接種7萬5370劑，累計接種4886萬劑疫苗，第1劑涵蓋率83.26%、第2劑77.85%、第3劑追加劑47.61%，基礎加強劑0.81%。

第27期1922公費疫苗預約平台共提供約100萬個疫苗名額，但截至今天中12時，共14.8萬人預約，預約率僅14.81%。

在國內疫情方面，羅一鈞說，目前國內仍有4條感染源不明傳播鏈，包括米迪幼兒園、雙北家人親友群聚、基隆染疫女店員、嘉義市30多歲男性，仍持續疫調監測中。

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