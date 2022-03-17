疫苗打氣下降 北市第27期僅開3中型接種站

本土COVID-19疫情趨緩，疫苗打氣隨之下滑，台北市副市長蔡炳坤指出，第27期開出14多萬劑量能正在預約，預約量不太理想，為了不浪費量能，將只開設北車等3個中型接種站。

蔡炳坤今天接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，這個月因為疫苗打氣冷清，所以中央都沒有再配發疫苗，且AZ還有2萬9890劑將在31日到期，照這趨勢擔心會打不完，已經有向中央反映，若真的過期就還給中央處理。

蔡炳坤指出，第26期北市本來開出18萬6708劑的量能提供預約，最後只有2萬1584人完成預約，預約量為11.56%，雖然提供65歲以上長者價值新台幣500元的商品禮券催打，仍不見太大起色。

蔡炳坤說，因應打氣下滑，考量醫療人力配置，第26期已將中型接種站從13處縮減為5處，而正在預約、下週施打的第27期開出14萬多劑量能，目前預約量也不是很理想，中型接種站將再減少開設，調整為剩下捷運雙連站、文山行政中心及台北車站3處。

蔡炳坤進一步表示，現在中央已經有在討論要不要停止預約系統，台北市的預約系統將隨時重啟補上，但面對打氣這麼低，基層診所可能採取至分組分時段開設的策略。

另一方面，蔡炳坤說，設籍台北市的人口，第3劑疫苗涵蓋率約48.4%，若要再往上提升就是要中學生接種，等中央通過就會配合安排校園接種，不過若全國都施打BNT的話，量能恐怕會不足，因此有可能是施打莫德納。

至於尚未施打第3劑的一般民眾，蔡炳坤說，現在接種現場為了不浪費疫苗，都採取預約為主、隨到隨打為輔的策略，還沒接種第3劑的民眾可以到現場掛號排隊。

商品推薦