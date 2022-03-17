黃翊群：台灣優勢在健保資料庫！很多人想進台積電 卻很少人想當科學家

持續兩年多的新冠疫情，重新使鎂光燈轉向生醫科技產業。這一次，台灣有多少勝算？

莫德納因新冠疫苗一砲而紅，但你或許不知道，說服莫德納將mRNA用來研發疫苗的，卻是一位來自台灣的科學家黃翊群。這段故事，都記錄在新書《疫苗商戰》裡。未來城市＠天下透過多種管道聯繫，黃翊群也首度接受媒體深度專訪，談他的新研究、莫德納在台的發展，以及台灣發展生技產業的勝算。

莫德納的新冠疫苗副作用強烈，你們在設法改善嗎？

多數人提到的「副作用」，比較像得到嚴重的流感症狀，打流感疫苗也會有類似狀況。那其實不是副作用，是正常免疫反應。但心肌炎比較特殊，我們還需要搞懂這部分的機制。

這些免疫反應會引發這麼多抱怨，我認為是因為大量人們在短時間內接種，疫苗也沒有經過長時間測試，有點像趕鴨子上架。但當我知道科學家在做測試時，我只告訴他們，「會成功的！我有百分之百的信心！」我們在疫苗上做過許多測試，沒有一個失敗。這是我的團隊打造的平台，我對團隊非常有信心。

mRNA疫苗的特色就是研發速度快，但為何至尚未針對變種病毒，成功推出次世代疫苗？製造疫苗本身很快，只要用一週製造DNA、三週做序列；但FDA要求我們確認次世代疫苗是否跟第一代疫苗一樣否安全、有效，這需要真實世界的臨床實驗數據，找幾千、幾萬人來做實驗，但人們又不會排隊等著讓你試新疫苗。

這就是我們現在只有原始疫苗的原因，因為沒有其他真實世界數據證明次世代疫苗更好。今年二月，莫德納宣布進入台灣市場。你知道合作細節嗎？會返台負責這塊業務嗎？

我也是親友把新聞傳給我，才知道這件事（笑）。我不清楚這個計畫，無法評論。

去年底，你宣布莫德納要與基因編輯新創Metagenomi合作。mRNA與基因編輯能一起解決哪些問題？CRISPR現在只用到cas9，這還不是一個平台，我們相信還需要更多的零件。就像我之前提到比喻，你給我一個有四個輪子的工具箱，我就可以做一台車，我相信現在的工具箱還太小，所以我們試著先找出更多的零件，好打造一個真正的平台，這是我們的目標。

我們會先從單一基因罕見疾病開始，肝病或造血幹細胞疾病。我們有三個主要的方法：做人們現在可以做到的事、改善既有科技，然後自己探索更多，立即更正、刪除致病性突變。

莫德納的LNP技術粒子大，碰到的細胞都會被編輯。你們打算如何使基因編輯更精準？

這就是我未來十年要研究的方向了（笑）。希望只用五年就夠了！

台灣想發展生技產業，你有什麼建議？

我離開台灣很久了，對台灣生物科技發展不是太了解，以下幾點是我的粗淺觀察：

我2012年加入莫德納，今年正好十年，而這還是因為疫情加速，才能看到豐碩的成果。所以，若想培養生醫產業，務必要視為長期投資，並盤點以下三個條件：

第一，建立「生技產業發展需要時間與成熟的資本生態系統」的基本認知。

台灣人比較不熟悉生技產業，過去常有不明就裡的親友問我，「你們賣什麼？」

我說，我們還沒有產品，我們錢是從資本市場募集；這些個人或機構基於對未來的想像，願意將錢交給我們。雖然那很大一筆錢，但只要我們能成功，回報也會相當驚人。

生技業跟科技業，是非常不同的心態與時間觀。

生技業無法只花兩、三年研發，就開始生產製造，接著很快損益兩平。生技公司就是一路燒錢燒到底，每天都在燒。

所以，我常跟公司的科學家說，「不要因猶豫該花1,000元還是1,200元，而停下腳步；你一天研究沒進展，莫德納一天就燒掉100萬美金。千萬不要為了省小錢而花大錢。」

但台灣大部分投資人都希望能很快回收。事實上，生技產業是今天投1,000萬、明天再投2,000萬，後天可能要再投3,000萬⋯⋯十年後，你「可能」才有回收。

第二，人才。

生技產業需要很多技職、大學畢業的技術人員，在實驗室做實驗。我不確定台灣有沒有這群人，因為我很少聽到有人說「以後想當科學家」，但大家都想進台積電。（笑）

除了技術人員，還要有中階管理層及頂尖科學家。台灣固然有翁啓惠那樣的頂尖科學家，還有中研院、頂尖大學的博士，但這些科學家願意出來創業嗎？這也是一個挑戰。

第三，方向。

台灣想做什麼？擅長做什麼？如何做出差異化？該做傳統製藥研發嗎？

其實，台灣的特色在於擁有巨大醫療資料庫，世界上不是很多國家有這種數據。

在台灣看病，健保卡一插，先前的資料都看得到。在美國，醫院用的系統不一樣，診所可能還用紙筆記錄；要就醫紀錄，你得打電話給前一位的醫生，請他把資料整包寄過來。

有生理資料、基因資料、病例資料庫，就能做很多事；把生理資料疊上基因序列，也會產生巨大的力量。台灣可以用這些資料庫，加上本土的資訊科技、科技基礎建設與人工智慧，來探索全新的科學，撬動未來台灣的生醫產業。

台灣應該思考如何截長補短、借力使力，這才是差異化所在。

「全文轉載自未來城市(越洋專訪》莫德納黃翊群：台灣優勢在健保資料庫！但很多人想進台積電，很少人想當科學家)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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