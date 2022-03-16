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長輩500元疫苗獎勵促打氣 每日接種量增約1成

中央社 / 台北16日電

指揮中心3月10日起針對65歲以上長者祭出500元疫苗獎勵。指揮官陳時中今天說，3月10日後每天約有4萬人接種疫苗，比實施前增加1成，顯示獎勵措施多少有提升接種意願。

為加速COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，中央流行疫情指揮中心今天上午10時開放第27期疫苗預約，提供第3劑疫苗。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，第27期共釋出99.9萬個疫苗接種名額，截至下午1時，有2萬5161人完成預約，預約率2.52%，各廠牌疫苗預約名額都相當充裕。

指揮中心指揮官陳時中也指出，根據統計，昨天全台共接種6萬3053劑疫苗，累計接種4872萬1653劑，第1劑疫苗涵蓋率83.23%、第2劑77.73%、第3劑47.16%，基礎追加劑0.81%。

指揮中心3月10日起針對65歲以上長輩（55歲以上原住民）祭出疫苗獎勵，無論接種哪一劑COVID-19疫苗，都提供500元獎勵。

陳時中說，3月3日至3月5日期間全台每天約3.6萬人接種疫苗，3月10日後每天約有4萬人接種，增加約1成，但如果沒有獎勵，接種人數也可能往下降，顯示獎勵多少有拉升接種意願，呼籲民眾把握時間接種。

陳時中指出，目前國內65歲以上年長者疫苗涵蓋率，第1劑約82.43%、第2劑約77.86%、第3劑約61.05%，相較國外數據並不算低，但仍希望把保護力提高到更高，未來開放時才能更安心。

新冠疫苗

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