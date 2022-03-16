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台中獨有！明加開長者「一日快打站」現領500元禮券

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市配合長者打新冠疫苗發給500元禮券政策，明起針對長者推出一日快打站，圖為長者去年在快打站接種。記者趙容萱／攝影
台中市配合長者打新冠疫苗發給500元禮券政策，明起針對長者推出一日快打站，圖為長者去年在快打站接種。記者趙容萱／攝影

台中市配合中央3月10日至4月10日加碼長者接種新冠疫苗發給500元禮券政策，明天起針對台中約13萬名符合第三劑接種間隔的65歲以上長者及55歲以上原住民加開「一日快打站」共47處，已造冊發出通知單，呼籲長者持接種通知單、健保卡、黃卡就近接種疫苗。

衛生局建議，要打第一、二劑，或時間若無法配合這次快打站長者，除了1922預約平台、合約院所，外展假日接種站、揪團，還可以打電話給各地區公所、衛生所或1999市民專線，有專人協助預約施打；申請長照服務的長者，若家人不便陪同，可透過居服單位、社區中心或長照專線申請，可安排居服員陪同接種，還有交通接送服務，不必額外負擔車資。

衛生局說明，台中市疫苗接種率高於全國平均值，依據3月15日疾病管制署統計資料，設籍台中65至74歲第1、2、3劑新冠疫苗接種率分別為87.9%、83.9%及69.7%，另75歲以上各劑次接種率分別為78.2%、72.2%及56.6%。

衛生局指出全市約13萬名符合第三劑接種間隔的65歲以上長者及55歲以上原住民尚未接種，台中市政府明(17)日再開47處快打站，呼籲長者持注射通知單、健保卡、黃卡就近接種疫苗。打疫苗可降低長者等高風險族群，因確診造成重症、住院或死亡，提升免疫保護力。

衛生局說明，截至今天上午8時，台中市已完成605萬8544人次疫苗接種，其中第一劑接種244萬7275人、涵蓋率87.08%；第二劑接種228萬4628人、涵蓋率81.3%；第三劑(追加劑)接種128萬8678人、涵蓋率45.86%。

台中市除開設快打站外，亦持續透過1922平台、免1922院所接種門診、50人以上揪團、外展接種站、區公所及1999預約等服務，相關資訊請至衛生局網站查詢( https://www.health.taichung.gov.tw/1814719/Nodelist )。

台中市配合長者打新冠疫苗發給500元禮券政策，明起針對長者推出一日快打站，圖為長者去年在快打站接種。記者趙容萱／攝影
台中市配合長者打新冠疫苗發給500元禮券政策，明起針對長者推出一日快打站，圖為長者去年在快打站接種。記者趙容萱／攝影

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