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探討兒童接種利弊 台大公衛：雙親接種可給孩子6成保護

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
以色列研究顯示，雙親都接種疫苗，可間接減少兒童感染風險。 圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播
以色列研究顯示，雙親都接種疫苗，可間接減少兒童感染風險。 圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

邊境逐步開放，12歲以下兒童尚未納入新冠疫苗接種對象，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)預定3月24日開會討論，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙及其研究團隊今透過直播探討兒童接種的利弊。學者指出，兒童較易重複感染，但接種兩劑保護力維持5個月且效益不顯著，常見接種副作用症狀比確診的輕微症狀更嚴重。校園實施口罩另可減少24%感染，雙親都接種疫苗，可能可以間接預防兒童感染的效果達近6成。

目前供應兒童接種疫苗的國家，主要集中於歐美，疫苗廠牌以BNT和莫德納為主。公衛學者張維容表示，歐美多數國家供應16歲以上及兒童接種，美國建議5歲以上孩童完整接種兩劑BNT，12歲以上接種第三劑BNT；日本則是今年3月起供應5到11歲接種BNT；澳洲建議12歲以上接種三劑BNT，也建議6歲以上孩童可接種莫德納疫苗。

公衛學者范僑芯指出，美國分析5到11歲兒童十大死因，新冠肺炎與自殺並列第8，既然在十大死因之列，許多人主張應接種疫苗。然而，因為5到11歲接種疫苗對於預防急診的效益僅46%，且接種後發生兒童多系統發炎症候群(MIS-C)副作用的比例，以5到11歲最高(占比46.4%)，症狀嚴重，相較之下，兒童確診多為輕症，只會頭痛、咳嗽、流鼻涕、發燒等症狀，輕微得多，因此也有許多人認為兒童不需施打疫苗。

北醫大教授陳立昇指出，美國研究顯示，兒童與成人感染後Ct值並無差異，但兒童確診後血清抗體陽性率僅37%比成年人76％低甚多，成年人會有IgG抗體陽性反應，激發B細胞免疫記憶，兒童並無此現象，輕症比例卻比成人還高。這些證據顯示兒童只需要第一線免疫反應可以快速清除病毒，但兒童第二線免疫反應較弱，長期來說，兒童可能比成人更容易重複感染。

公衛學者張維容表示，美國兒童疫情監測資料顯示，接種疫苗對於兒童的減少發燒、減少症狀、接受醫療照護的影響，都沒有達到顯著差異，醫療上唯一顯著的差異的是，接種疫苗可以減少因疫臥床天數0.6天。追蹤研究則顯示，學童接種兩劑疫苗超過5個月之後就無法有效預防重症，必須靠接種第三劑拉升保護力。

如果家長接種疫苗，是否能為兒童帶來間接保護？公衛學者林庭瑀表示，有一篇以色列研究探討此議題，是針對Alpha和Delta變異株，結果發現如果父母的其中一位接種疫苗，只能為孩子帶來大約兩成的保護效益，但如果雙親都接種，則可為孩子帶來6成到7成的保護效益，可有效降低孩子感染的風險。

另有美國阿肯色州研究顯示，如果在學校實施完全口罩令(室外活動或運動時還是要戴口罩)，可降低23到24%感染的發生。但如果要以兒童疫苗接種來做校園防疫，兒童接種率要達到四成，才有可能有效降低學童的感染風險。

新冠肺炎在美國兒童十大死因排名第八。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播
新冠肺炎在美國兒童十大死因排名第八。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

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