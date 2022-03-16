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李秉穎：總有一天得放病毒入台 青少年3劑恐卡心肌炎

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
李秉穎表示，台灣總有一天要把病毒放進來，屆時台灣的重症死亡率一定會提高，現階段長輩的接種比例還需要加強。本報資料照片
李秉穎表示，台灣總有一天要把病毒放進來，屆時台灣的重症死亡率一定會提高，現階段長輩的接種比例還需要加強。本報資料照片

香港、南韓確診數創新高，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今接受電台廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，台灣現階段採取逐步解封，讓台灣的疫情與全世界相比「不太正常」。但他說，台灣總有一天要把病毒放進來，屆時台灣的重症死亡率一定會提高，現階段長輩的接種比例還需要加強，至於24日專家會議即將要討論的青少年第三劑接種，他說，最大關卡將是疫苗副作用「心肌炎」。

全球全球疫情升溫，南韓疫情備受關注，單日確診超過5萬人，疫情爆發至今已超過720萬人染疫，單日死亡接近300人。

李秉穎表示，南韓接種疫苗比例高，二劑疫苗覆蓋率至少達八成五，可能太過放鬆，讓確診數瞬間暴增。台灣採取逐步解封，但總有一天要讓病毒進來，疫情全球化，台灣沒辦法迴避，未來台灣的策略不是防新冠病毒，而是防止染疫後出現重症、死亡，如何讓這兩者的比例降至最低，才是重要的課題。

李秉穎表示，指揮中心規畫未來邊境要逐步解封，台灣的解封前提是不會出現去年5、6月時的疫情爆發，策略應該是「可放可鬆」，如果放寬後出現大規模感染，就必須要收起來。對於未來疫情的走向，他表示，短期內應該沒辦法解決疫情，民眾想在今年自由自在地出國可能性也不高。

至於青少年接種第三劑疫苗，李秉穎表示，青少年目前能夠施打的疫苗以BNT為主，不過此次專家會議討論，會把所有mRNA疫苗納入討論，但不管如何，青少年接種最大的疑慮還是副作用「心肌炎」，會成為專家會議討論的重點。另外，5到11歲的兒童族群是否要接種，他表示，兒童重症率雖低，但不代表沒有，加上兒童染疫容易引發家庭群聚以及校園群聚，若有適合的疫苗接種，仍建議施打。

新冠疫苗

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