聽新聞
test
0:00 / 0:00
第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會
第27期新冠肺炎疫苗追加劑今上午10時開始分流預約，符合資格者為今年1月2日前已完整接種兩劑疫苗的18歲以上民眾，本次符合接種資格者474萬人，提供疫苗共98萬5778劑，預約至3月18日截止。
另外昨天本土維持確診零例，但基隆不明感染源個案之接觸者，檢驗結果仍有6人尚未出爐，今日是否新增本土個案，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中說明。
第27期提供的疫苗廠牌和數量分別為AZ疫苗2萬劑、BNT疫苗12.4萬劑、莫德納72.5萬劑、高端11.6萬劑。
接種相關對象及期程說明如下：
一、 施打時程：自2022年3月21日至3月27日。
二、 符合資格對象：2022年1月2日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/27(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。
三、 預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月16日上午10時至3月18日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月16日中午12時至3月18日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月16日下午2時至3月18日中午12時。
疫情快報
▪【疫情專題】3月15日新增0例本土、39例境外移入 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言