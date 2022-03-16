第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

第27期新冠肺炎疫苗追加劑今上午10時開始分流預約，符合資格者為今年1月2日前已完整接種兩劑疫苗的18歲以上民眾，本次符合接種資格者474萬人，提供疫苗共98萬5778劑，預約至3月18日截止。

另外昨天本土維持確診零例，但基隆不明感染源個案之接觸者，檢驗結果仍有6人尚未出爐，今日是否新增本土個案，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中說明。

第27期提供的疫苗廠牌和數量分別為AZ疫苗2萬劑、BNT疫苗12.4萬劑、莫德納72.5萬劑、高端11.6萬劑。

接種相關對象及期程說明如下：

一、 施打時程：自2022年3月21日至3月27日。

二、 符合資格對象：2022年1月2日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/27(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、 預約分流時程：

(一) 55歲以上：3月16日上午10時至3月18日中午12時。

(二) 38歲-54歲：3月16日中午12時至3月18日中午12時。

(三) 18歲-37歲：3月16日下午2時至3月18日中午12時。

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