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青少年第3劑可能開打時程 陳時中：最快4月初
12至17歲青少年追加劑議題，規劃將於24日舉行衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論。疫情指揮中心指揮官陳時中說，若會議通過後，最快4月初開打。
施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是開放邊境、境內解封關鍵之一，校園第2劑BNT疫苗接種是從去年12月中下旬開始施打，一路到今年1月中旬都還持續接種作業，雖然學生族群的第2劑保護力仍然足夠，但針對青少年是否需接種第3劑，專家意見不一。
有一派學者認為青少年接種第3劑與否，需視台灣未來本土疫情決定，但也有一些專家提醒，不可因台灣現階段本土疫情穩定，而不積極讓青少年接種，成年人打第3劑就是預防的概念，青少年應比照。
今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會中，有媒體詢問，國內青少年最快何時開打加強劑。陳時中強調，青少年是否需施打加強劑議題，還是要透過專家會議討論，若提案通過後，國內青少年最快4月初有望開打第3劑。
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