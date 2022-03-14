快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發1500元才有催打效果？ 陳時中：也要考量經費

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

指揮中心日前宣布從3月10日起至4月10日，針對65歲以上長者加碼新冠肺炎疫苗獎勵金至500元。但有醫師建議應直接發1500元，才有催種效果。指揮中心指揮官陳時中表示，獎勵越大當然鼓勵效果越多，但加碼到500元也有一些效果，第一天就增加將近五千人，以五千人來看也要支出250萬元，經費上也需要考慮。

目前國內新冠肺炎覆蓋率第一劑為83.19％、77.62％、追加劑為46.63％。陳時中說，本來就願意打的人都打得差不多了，獎勵評估已經不少，地方也有加碼，會思考其他方法吸引更多人接種。

而指揮中心日前宣布設置「COVID-19防治一網通」疫苗地圖，讓民眾除了透過疫苗預約平台預約第三劑外，也可透過地圖查詢可接種第一、二劑的醫療院所。

指揮中心發言人莊人祥表示，為便於民眾查詢接種地點和隨到隨打接種地點，也設置超連結的橫幅於疾管署網站首頁。橫幅廣告提供的接種資訊，裡面包括疫苗院所地圖及各院所的資訊，以及可以看到有各縣市院外隨到隨打的接種站地點，相關資訊每周更新。

除了長者接種疫苗外，青少年第三劑何時開打？陳時中表示，青少年疫苗接種等專家會議通過後，最快也要四月初才會開打。而次世代疫苗，中研院、國衛院都在積極辦理相關業務，國際藥廠方面，國內也積極尋求代工和合作的機會。

新冠疫苗

延伸閱讀

中國大陸疫情燒 陳時中：國內往放鬆方向走

蘇貞昌第3劑打高端 不領北市500元超商禮券

蔡總統盼中藥要行銷國際 疑為陳時中助選

陳時中：帛琉旅遊泡泡時空不同 啟動要慎重考慮

相關新聞

第27期疫苗明起預約 98萬劑疫苗供施打

第27期疫苗接種明天上午10時起提供民眾預約，符合資格者為今年1月2日前已完整接種兩劑疫苗的18歲以上民眾。指揮中心發言...

Omicron劃出新冠分水嶺！全球疫苗商戰2.0開打 台灣能怎麼贏？

新冠疫情肆虐，Omicron變異株劃出一道新冠世代分水嶺，傳播力讓疫情流感化，「與病毒共存」已成多國政策。

進軍疫苗世界盃！基因三好三壞 疫苗國家隊能否大復活？

台灣在去年5月中旬爆發大規模感染，但防疫成績仍獲國際稱許，反觀疫苗產業的發展卻跌跌撞撞。《遠見雜誌》遍訪各界專家，從產官學研醫各大角度，找出台灣疫苗產業的突圍之道！

第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

第27期新冠肺炎疫苗追加劑今上午10時開始分流預約，符合資格者為今年1月2日前已完整接種兩劑疫苗的18歲以上民眾，本次符...

12至17歲第三劑疫苗 蘇揆指示指揮中心規畫施打時程

行政院長蘇貞昌今上午召開擴大防疫會議時表示，有關近日本土疫情的零星個案，請指揮中心適時提供地方政府必要協助，而經過本次疫...

探討兒童接種利弊 台大公衛：雙親接種可給孩子6成保護

邊境逐步開放，12歲以下兒童尚未納入新冠疫苗接種對象，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)預定3月24日開會討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。