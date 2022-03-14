發1500元才有催打效果？ 陳時中：也要考量經費
指揮中心日前宣布從3月10日起至4月10日，針對65歲以上長者加碼新冠肺炎疫苗獎勵金至500元。但有醫師建議應直接發1500元，才有催種效果。指揮中心指揮官陳時中表示，獎勵越大當然鼓勵效果越多，但加碼到500元也有一些效果，第一天就增加將近五千人，以五千人來看也要支出250萬元，經費上也需要考慮。
目前國內新冠肺炎覆蓋率第一劑為83.19％、77.62％、追加劑為46.63％。陳時中說，本來就願意打的人都打得差不多了，獎勵評估已經不少，地方也有加碼，會思考其他方法吸引更多人接種。
而指揮中心日前宣布設置「COVID-19防治一網通」疫苗地圖，讓民眾除了透過疫苗預約平台預約第三劑外，也可透過地圖查詢可接種第一、二劑的醫療院所。
指揮中心發言人莊人祥表示，為便於民眾查詢接種地點和隨到隨打接種地點，也設置超連結的橫幅於疾管署網站首頁。橫幅廣告提供的接種資訊，裡面包括疫苗院所地圖及各院所的資訊，以及可以看到有各縣市院外隨到隨打的接種站地點，相關資訊每周更新。
除了長者接種疫苗外，青少年第三劑何時開打？陳時中表示，青少年疫苗接種等專家會議通過後，最快也要四月初才會開打。而次世代疫苗，中研院、國衛院都在積極辦理相關業務，國際藥廠方面，國內也積極尋求代工和合作的機會。
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