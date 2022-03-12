疫苗獎勵提高奏效 銀髮族單日接種量增近1倍
為鼓勵65歲以上銀髮族接種COVID-19疫苗，疫情指揮中心10日起祭出500元獎勵。發言人莊人祥表示，10日、11日65歲以上長者接種量從過去單日5600多劑增至1萬多劑，暴增近1倍。
為鼓勵高齡者接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，中央流行疫情指揮中心祭出獎勵措施，3月10日至4月10日期間，65歲以上長者（55歲以上原住民）只要接種第1劑至第3劑疫苗，都可獲新台幣500元衛教品。
指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時表示，據統計，3月9日65歲以上長者共接種5633劑，10日即攀升至1萬669劑、11日也多達1萬530劑，暴增近1倍；另因55歲以上原住民沒有特別註記，暫時無法提供相關統計數據。
莊人祥說，昨天國內共接種11萬5451劑，累計接種4847萬509劑，第1劑涵蓋率83.17%、第2劑涵蓋率77.56%、第3劑涵蓋率46.3%、基礎加強劑0.82%。
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