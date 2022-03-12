金門拚疫苗覆蓋率 65歲以上接種送500元禮券
金門縣10日起65歲以上施打疫苗可獲新台幣500元禮券；以常住人口6.6萬人推算，截至11日，金門疫苗接種覆蓋率，第1劑84.02％、第2劑75.63％，追加劑44.72％。
金門縣政府衛生局長李錫鑫受訪表示，為鼓勵民眾踴躍接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，1日起提供4000份100元超商商品卡，只要前往地區14家合約院所接種，都可獲得。
衛生局說，64歲（含）以下接種第1、2劑、基礎加強劑或追加劑就送100元超商商品卡，但只發放到31日，4000份送完為止。
65歲以上長者部分，衛生局表示，10日起到4月10日止，不分劑次提供500元禮券。
在金沙鎮衛生所，不少長者到場才知有500元禮券可領，74歲王姓阿嬤笑說，到場才知有好康，但還沒想到如何用禮券。
疫情快報
▪【疫情專題】3月11日新增7例本土、75例境外移入 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言