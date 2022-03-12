金門拚疫苗覆蓋率 65歲以上接種送500元禮券

金門縣10日起65歲以上施打疫苗可獲新台幣500元禮券；以常住人口6.6萬人推算，截至11日，金門疫苗接種覆蓋率，第1劑84.02％、第2劑75.63％，追加劑44.72％。

金門縣政府衛生局長李錫鑫受訪表示，為鼓勵民眾踴躍接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，1日起提供4000份100元超商商品卡，只要前往地區14家合約院所接種，都可獲得。

衛生局說，64歲（含）以下接種第1、2劑、基礎加強劑或追加劑就送100元超商商品卡，但只發放到31日，4000份送完為止。

65歲以上長者部分，衛生局表示，10日起到4月10日止，不分劑次提供500元禮券。

在金沙鎮衛生所，不少長者到場才知有500元禮券可領，74歲王姓阿嬤笑說，到場才知有好康，但還沒想到如何用禮券。

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