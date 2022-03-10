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青少年打高端疫苗EUA未過？ 陳時中：尚未啟動審查

中央社 / 台北10日電

高端疫苗供12歲以上青少年接種的臨床試驗資料送審，但ACIP召集人李秉穎今天透露食藥署認為不行。對此衛福部長陳時中說，尚未啟動審查，將依據科學證據審查。

目前國內僅有輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗可供12歲以上青少年接種，國產高端疫苗也送件12歲以上青少年可接種的臨床試驗資料，向衛生福利部食品藥物管理署申請緊急使用授權（EUA）。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天在「新聞放鞭炮」廣播節目提及，高端疫苗將適應症擴及12歲以上青少年的相關資料送審，將青少年抗體與成人資料比較，但食藥署認為不行，理由是不能免疫橋接再橋接。

陳時中今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會上說明，衛福部或食藥署對於相關藥品審查，要基於一定的科學證據與科學基礎，並經過專家評估審查。

陳時中說，未來無論高端疫苗青少年適應症是否通過，衛福部將秉持一貫立場；他並說明，高端疫苗青少年適應症目前尚未啟動審查，食藥署仍在要求業者補件，未來也會依循程序，以科學基礎看待此事。

衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅也接受媒體電話聯訪表示，高端疫苗12歲以上青少年適應症申請，目前並沒有不通過，而是食藥署在等待廠商送更多資料來佐證疫苗對青少年的效果，食藥署會動態式要求補件。

吳秀梅強調，國產疫苗EUA審查是先由醫藥品查驗中心進行科學性審查，之後由疫苗專家委員討論正式審查。她強調，目前不宜對外評論，以免干擾專家委員審查。

新冠疫苗 高端疫苗 輝瑞 BNT 陳時中

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