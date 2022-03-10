第26期疫苗預約率僅13.5% 1922平台評估退場

據疫情指揮中心統計，第26期疫苗開放2天僅16.8萬人預約、預約率13.5%，長者僅5000人預約。指揮官陳時中表示，考量預約平台使用人數漸少，將評估退場。

中央流行疫情指揮中心昨天起開放第26期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約，提供第3劑疫苗接種。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，截至目前，全台共釋出124.5萬劑疫苗，已有16.8萬人完成預約、預約率13.5%，將可預約至明天中午，預計14日開放接種。

莊人祥強調，3月10日至4月10日期間，65歲以上長者、55歲以上原住民接種COVID-19疫苗都可獲得新台幣500元衛教品；據統計，目前全台約有58萬名長者符合接種資格，但第26期僅約5000人預約，莫德納疫苗量相當足夠，呼籲民眾儘快替家中長輩預約，以獲得保護力。

指揮中心指揮官陳時中指出，目前除了1922疫苗預約平台，各地衛生局也設有隨到隨打站，盼長者把握機會儘速施打疫苗，打疫苗不僅保護自己也保護他人，尤其高齡者接種疫苗後，重症、死亡率將大幅降低。

他另表示，第26期開放預約2天，預約量僅有上週的一半，考量1922疫苗預約平台使用人數愈來愈少，將評估是否退場。

根據指揮中心統計，昨天共接種7萬8208劑，全台累計接種4825萬6933人次，第1劑疫苗涵蓋率83.13%、第2劑77.43%、第3劑45.55%、基礎加強劑0.82%。

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