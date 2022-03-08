藍批高端效期二次展延 食藥署：BNT、莫德納也延過
新冠肺炎疫苗第三劑正進行大規模施打，各廠牌疫苗效期備受關注。國民黨立院黨團書記長萬美玲今天質疑，去年5月購買的高端疫苗效期兩度展延，批評政府拿人民的健康開玩笑、做實驗。對此，衛福部食藥署藥品組科長黃玫甄表示，一般藥品原本就有展延的制度，主要是廠商依據安定性試驗申請，高端於去年9月和11月分別前來申請，核准效期延展至12個月。
指揮中心指揮官陳時中昨天表示，目前莫德納尚餘150萬餘劑、AZ約250萬劑、BNT約71萬劑、高端250萬劑，其中高端疫苗至6月3日到期約有28萬多劑，以目前接種速度不至於打不完。但國民黨質疑，原本7月到期的疫苗，竟然又改成11月。
黃玫甄表示，一般藥品依據安定性試驗，在不同存放溫度和不同期間，若檢驗規格都符合原訂標準，則可申請展延。而疫苗因為剛生產出來，一開始只核准六個月效期，但隨著存放時間拉長，只要廠商能提出證據規格符合標準前來申請，經評估後可核准展期。
她說，高端疫苗去年9月時便申請將原本六個月的效期展延至九個月，11月時則依據新資料申請展延至12個月。
黃玫甄表示，可展延的疫苗為仍存放在相同溫度和倉儲條件下、不論是否已封緘檢驗完成的疫苗，若已配送到醫療院所的則不可展延。
黃玫甄也表示，除了高端疫苗申請過展延外，BNT和莫德納去年也透過疾管署前來展延過，將效期從六個月延至九個月。至於現在傳出可能將面臨報廢的AZ疫苗，廠商則尚未來申請展延。
至於多久前須申請？黃玫甄說，一般藥品申請變更的時間約為60天，但現行疫苗都是以EUA方式進行，若廠商前來申請會加速進行。
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