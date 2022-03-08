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510萬人注意！26期疫苗明開放 族群分流預約

增加打氣 除加碼獎勵金 指揮中心推疫苗地圖查詢

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
圖／翻攝指揮中心直播影片
圖／翻攝指揮中心直播影片

指揮中心日前祭出65歲以上打疫苗可拿500元禮品的獎勵措施，但想打疫苗不知道要去哪兒打？指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心建置「COVID-19防治一網通」疫苗地圖，不論第一至第三劑疫苗都可在此系統查詢，顯示綠色為當日可接種院所、灰色則為休診，該院所如有預約網站也可直接連結預約。

莊人祥表示，現行預約平台僅提供追加劑預約，但因現在有65歲以上接種加碼獎勵措施，希望提供民眾可以查詢預約接種站或是隨到隨打的醫療院所，因此建置此地圖，可利用不同頁面分別查詢一、二劑和追加劑。

莊人祥表示，指揮中心每周彙整各地方政府衛生局提供的接種地點資訊，更新於疾管署全球資訊網的「COVID-19防治一網通」疫苗地圖，以利民眾能選擇住家或工作地附近的接種地點，就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。

莊人祥說明，為方便民眾依個人接種需求查詢，「COVID-19防治一網通」已將「查詢追加劑」「查詢第1、2劑」的疫苗地圖分開呈現，民眾進入地圖頁面後，可依個人喜好的廠牌及接種地點，查詢「當日」接種院所的開診情形及諮詢電話，該院所如有預約網站也可直接連結預約。

而部分縣市有設置隨到隨打服務的接種站，相關資訊也每週更新於疾管署全球資訊網「COVID-19疫苗接種院所」項下的相關頁面，有需求的民眾亦可參考運用。

另針對指揮中心祭出的加碼獎勵措施，外界關心若提升至500元若還不能刺激打氣，是否會針對未打疫苗者有限制措施。莊人祥表示，目前疫情上沒有任何變化不會有更近一步限制，至於加碼獎勵部份還沒開始，「大家不要都這麼唱衰這樣的政策」。

他強調，過去獎勵金為200元時對疫苗接種有幫助，實施後接種者確有增加，相信對於65歲以上不願意施打者應該有助益，也希望醫師加以說明增加接種。另若醫師有服務到家的需求，也可向衛生局提出。

新冠疫苗

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