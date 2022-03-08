26期疫苗明開放預約 有123萬劑可打

第26期疫苗明天開放民眾分流預約，預約時間為3月9日至3月11日。指揮中心發言人莊人祥表示，公費疫苗平台於每周三至周五，本次開放去年12月26日前接種滿兩劑、滿18歲以上民眾預約接種追加劑，符合接種者約510萬人。提供的疫苗約123萬劑，AZ疫苗2.7萬劑、莫德納約89萬劑、BNT約24萬劑、高端6.7萬劑。

莊人祥表示，本次提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，已達疫苗接種間隔尚未接種者，請儘速預約接種。目前也已提供民眾於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。

另請已於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所完成預約的民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平台重複預約。

預約平台相關對象及期程說明如下：

一、 施打時程：自2022年3月14日至3月20日。

二、 符合資格對象：2021年12月26日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾，即2004年3月20日(前出生者，預約接種疫苗追加劑。

三、 預約分流時程：

(一) 55歲以上：3月9日上午10時至3月11日中午12時。

(二) 38歲-54歲：3月9日中午12時至3月11日中午12時。

(三) 18歲-37歲：3月9日下午2時至3月11日中午12時。

民眾可於3月8日下午2時起於預約平台進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

預約平台僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下( https://reurl.cc/7eW0AQ )，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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