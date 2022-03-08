AZ打不完 陳時中稱報廢費用還未計算 購入價曝光

國內部分廠牌新冠肺炎疫苗較未獲青睞，近日傳出有251萬劑AZ在5月下旬到期，256萬劑高端8至11月到期，恐面臨銷毀。行政院長蘇貞昌今在立院回覆國民黨立委質詢時表示，買疫苗不像坐火車或飛機有時刻表這麼簡單能扣的準。

蘇貞昌說，健康無價，政府責任在保護國人健康，一直希望採購足夠疫苗保護國人健康，去年還追不到疫苗，但之後「不會幾百萬劑報廢」。

衛福部長陳時中則解釋，AZ連購買與贈送的大概1600萬劑，目前已經用了1520萬劑，現在剩下的200多萬劑是撙節下來的疫苗，但「AZ應該是沒有辦法打完」。

但陳時中說，高端基本上不太會報廢，應該還是會使用完，上半年這一批應該都會打得完，下半年情形難預料，如果世界衛生組織（WHO）能過，蛋白疫苗還是有相當的市場。

陳時中也首度公開表示，截至目前為止，國內採購的AZ疫苗，因購入時有不同價格，平均每劑5至7美元；莫德納疫苗每劑則約30美元。李德維詢問之後報廢處理費用多少？陳說，還沒有計算費用。

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