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高雄65歲以上長輩打第三劑疫苗 加碼送700元禮券

中央社 / 高雄7日電

高雄市陳其邁今天宣布，設籍高雄市65歲以上長輩，只要打第三劑疫苗就能獲得700元禮券。並為感謝基層醫師機警發現自助餐員工確診找出旅遊團相關傳染，將頒發1萬元獎金。

陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上宣布，高雄市今天沒有新增確診病例。並且為了敦促長輩打疫苗，3月10到31日，設籍在高雄市65歲以上長輩，只要打第三劑疫苗就能獲得700元禮券，比中央公布的500元獎勵再加碼200元。

陳其邁說，這次確診的旅遊團員很多都是長輩，還是看得出有打到第三劑疫苗的症狀都比較輕，只有打一劑疫苗的症狀也比較嚴重。他說，有些長輩會覺得自己都待在家沒打疫苗沒關係，但是因為照顧者或居服員還是會與其他人接觸、有可能造成傳染，所以長輩一定要去打疫苗。雖然高雄市65歲以上第三劑覆蓋率達65.2%，高於全國的59.9%，但也還要再加油。

陳其邁也說，針對這次旅遊團相關確診個案是從自助餐員工（案20832）身體不適到診所就醫，醫生依高雄市政府宣導發給居家快篩試劑，發現異常，並即時轉介進行PCR採檢才找出這名個案，及新北設計師個案到後續旅遊團相關傳染鏈，市府將頒給這名醫師1萬元獎金感謝他。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎並說明前幾天確診案例的疫調結果，自助餐員工等5人，經中央流行疫情指揮中心進行基因定序，確認感染源為新北設計師案（案19665）相關。其中在自助餐工作的20860、20861夫婦倆2月20到22日參加旅遊團時，與新北個案20913在車上為隔很遠，但曾在隔壁桌吃飯。

潘炤穎說，新北設計師曾經與案20248同在餐廳用餐，照服員案20913在2月19日又到20248家中照顧長輩，造成20913感染、並在2月22日發病，又在旅遊途中傳染給旅遊團成員，再回到高雄市造成第三波感染。

潘炤穎也說，針對這波傳染，市府在左營設置社區篩檢站，4到7日共篩檢6895人全部呈現陰性；匡列風險對象600多人初步篩檢都是陰性，感染鏈目前也是確定的，會再依密切接觸或一般接觸進行風險評估，動態調整是否需要隔離。

新冠疫苗 高雄市 陳其邁

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