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北市3萬多劑AZ疫苗 3月底將到期已請中央調撥

中央社 / 台北7日電

北市副市長蔡炳坤今天表示，目前有3萬730劑AZ疫苗將於3月31日到期，已請中央啟動縣市調撥作業，避免浪費，本週已請11家醫院開設第1、2、3劑接種門診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，疫苗打氣趨緩。高端疫苗還剩約256萬劑須在7月前打完，中央流行疫情指揮中心初估，世界衛生組織（WHO）近月將公布高端疫苗臨床試驗，疫苗應用得完，反倒是200多萬劑AZ疫苗最晚5月下旬將過期，可能得全數銷毀或是贈與國內研究單位。

台北市副市長蔡炳坤表示，北市目前有約3萬730劑AZ疫苗，效期只到3月31日，為避免浪費，已請中央跨縣市調撥。

蔡炳坤表示，北市2月27日至3月6日平均一天打67劑AZ，已請11家醫院這週開設第1、2、3劑接種的特別門診。

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