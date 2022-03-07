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鼓勵長者打疫苗 指揮中心加碼獎勵到500元

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖／中央流行疫情指揮中心提供
圖／中央流行疫情指揮中心提供

國內正如火如荼催打第三劑新冠肺炎疫苗，但仍有許多長者未施打疫苗，加上國內今天起放寬入境檢疫天數，為免造成社區威脅，因此指揮中心指揮官陳時中今天宣布，加碼獎勵額度從原先200元提升至500元。

目前我國疫苗接種率第一劑約83.0%，第二劑約77.2%，追加劑約44.3%；其中65歲至74歲長者第一劑為86.6%、第二劑為82.5%，追加劑為64.9%，而75歲以上長者第一劑接種率仍僅為75.6%，第二劑為69.8%，追加劑為51.4%。

接種新冠肺炎疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，呼籲長者儘速前往接種COVID-19疫苗，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。

陳時中表示，為再鼓勵尚未接種一、二劑或追加劑的65歲以上長者儘速踴躍前往接種，地方政府可自今年3月10日起至今年4月10日止，加碼提供500元以下衛教品。

家中長者於其身體狀況較穩定時，家屬可透過「COVID-19疫苗防治一網通」( https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19 )或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間，協助陪同就近前往接種。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適的疫苗接種。

民眾前往接種疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第二劑或追加劑者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另近期天氣多變，近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

新冠疫苗

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