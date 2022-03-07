高端過期政府將損失30多億元？陳時中：不會有這樣的事

媒體報導台北市長柯文哲妻子陳佩琪，在臉書談到聯醫接到指示要多打高端疫苗，不然過期會損失30多億元。衛福部長陳時中今天參加樂生療養院迴龍院區都會原住民長照大樓動工典禮後受訪，強調「不會有這樣的事情」。

陳佩琪提到接獲上級指示，聯醫要多打高端疫苗，質疑現有279萬劑如果過期，政府很可能損失30多億元，中央流行疫情指揮中心昨晚說明，6月前沒有到期問題。陳時中上午簡要答覆媒體，不會有這樣的事情，並沒有進一步說明細節，隨後離開會場。

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