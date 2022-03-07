高端過期政府將損失30多億元？陳時中：不會有這樣的事
媒體報導台北市長柯文哲妻子陳佩琪，在臉書談到聯醫接到指示要多打高端疫苗，不然過期會損失30多億元。衛福部長陳時中今天參加樂生療養院迴龍院區都會原住民長照大樓動工典禮後受訪，強調「不會有這樣的事情」。
陳佩琪提到接獲上級指示，聯醫要多打高端疫苗，質疑現有279萬劑如果過期，政府很可能損失30多億元，中央流行疫情指揮中心昨晚說明，6月前沒有到期問題。陳時中上午簡要答覆媒體，不會有這樣的事情，並沒有進一步說明細節，隨後離開會場。
疫情快報
▪【疫情專題】3月7日增2例本土、27例境外移入
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言