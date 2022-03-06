快訊

傳烏克蘭談判成員叛國遭槍殺 官方回應

爭鮮「鮭魚生魚片」即起停賣 網哀嚎：請普亭還我鮭魚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／陳佩琪爆料「高端快過期卯起來打」 柯文哲超無奈連3嘆

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台北市長柯文哲今針對妻子陳佩琪在臉書質疑高端疫苗何不分批採購，回應時欲言又止且頻頻嘆氣。記者賴香珊／攝影
台北市長柯文哲今針對妻子陳佩琪在臉書質疑高端疫苗何不分批採購，回應時欲言又止且頻頻嘆氣。記者賴香珊／攝影

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今在臉書自爆，上級指示要聯醫卯起來打高端，並質疑將銷毀279萬劑損失恐達30億元，何不分批採購，引發關注；對此，柯文哲今天在南投演講嘆了很長一口氣表示「最低要買500」後再嘆氣，接3嘆顯得超級無奈。

陳佩琪今在臉書指出，最近上級指令，聯醫院外門診部卯起勁來打高端，還加開高端門診，結果一下午只來2人，狠酸「不是先前都說，北市很多人打不到高端疫苗？」並質疑採購500萬劑高端，還剩279餘萬劑，過期報廢恐浪費30億元。

陳提到，高端會剩這麼多，一點也不意外，一種疫苗的買進，無法詳實評估實際需求，可以理解，只是預估量怎麼會差一半以上？而且又是在高層大力催打之下？高端是國內公司，難道採購不能分批？有需要一次簽約500萬劑？

而陳的發文又引發關注，柯文哲今下午到南投中興新村演講，面對媒體詢問，先是嘆了超長一口氣，再嘆了口氣後表示，「當時那個有最低消費額，最低要買500」，嘆了口氣再說「當時簽約的時候」就中斷，欲言又止又頻嘆氣，顯得非常無奈。

此外，針對民眾黨新北市議員參選人陳世軒明天將在新莊成立競選辦公室，也是柯文哲「全台首座」聯合競辦，外界解讀是他對總統大選射出的第一支箭；對此，柯表示，「2022都還沒選，什麼2024」之後又嘆氣，相關回應都相當低調。

不過，柯文哲今天在中興新村中興會堂以「生死之間」為題進行專題演講，民眾在主持人帶動下高呼「總統的選擇，柯文哲」，現場除了支持者、台北副市長蔡炳坤、不分區立委蔡壁如，有趣的是，國民黨南投縣黨部主委林儒彬也到場聽講。

新冠疫苗 高端疫苗 柯文哲 陳佩琪

延伸閱讀

高端快過期報廢損30億...陳佩琪曝「上級要求卯起來打」北市府這樣說

相關新聞

影／陳佩琪爆料「高端快過期卯起來打」 柯文哲超無奈連3嘆

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今在臉書自爆，上級指示要聯醫卯起來打高端，並質疑將銷毀279萬劑損失恐達30億元，何不分批採購，...

【重磅快評】陳時中修理人 市長妻子的復仇更強大有勁

台北市長柯文哲妻子陳佩琪又為丈夫出了一口怨氣！之前陳時中說他的妻子抱怨打不到高端疫苗，結果，北市府百口莫辯，還擠出醫療能...

新北2.2萬劑AZ疫苗將期 僅1470人預約打氣疲弱恐報廢

國內疫苗施打率下滑，導致200多萬劑AZ疫苗最晚5月下旬全部過期，衛福部長陳時中今日坦言，若疫苗過期了也只好報廢。新北衛...

高端快過期報廢損30億...陳佩琪曝「上級要求卯起來打」北市府這樣說

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書自爆，指最近上級指令，聯醫院外門診部卯起勁來打高端，結果等一個下午，只來了2個人，10劑型只打2劑。對於目前疫苗打氣，台北市副市長蔡炳坤今天表示...

打第4劑？ 醫師：面對Omicron「疫苗保護力已達極限」

國境嚴管已超過2年，隨著本土疫情逐漸趨緩，明日起邊境解封，將開放外籍商務客來台，第4劑疫苗成為外界關注議題，北市聯醫陽明...

快過期報廢損30億卯起來打？ 陳佩琪爆：高端一下午僅2人

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書自爆，最近上級指令，聯醫院外門診部卯起勁來打高端，正規工作都移假期加班。但聯醫還加開高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。