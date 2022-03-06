影／陳佩琪爆料「高端快過期卯起來打」 柯文哲超無奈連3嘆

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今在臉書自爆，上級指示要聯醫卯起來打高端，並質疑將銷毀279萬劑損失恐達30億元，何不分批採購，引發關注；對此，柯文哲今天在南投演講嘆了很長一口氣表示「最低要買500」後再嘆氣，接3嘆顯得超級無奈。

陳佩琪今在臉書指出，最近上級指令，聯醫院外門診部卯起勁來打高端，還加開高端門診，結果一下午只來2人，狠酸「不是先前都說，北市很多人打不到高端疫苗？」並質疑採購500萬劑高端，還剩279餘萬劑，過期報廢恐浪費30億元。

陳提到，高端會剩這麼多，一點也不意外，一種疫苗的買進，無法詳實評估實際需求，可以理解，只是預估量怎麼會差一半以上？而且又是在高層大力催打之下？高端是國內公司，難道採購不能分批？有需要一次簽約500萬劑？

而陳的發文又引發關注，柯文哲今下午到南投中興新村演講，面對媒體詢問，先是嘆了超長一口氣，再嘆了口氣後表示，「當時那個有最低消費額，最低要買500」，嘆了口氣再說「當時簽約的時候」就中斷，欲言又止又頻嘆氣，顯得非常無奈。

此外，針對民眾黨新北市議員參選人陳世軒明天將在新莊成立競選辦公室，也是柯文哲「全台首座」聯合競辦，外界解讀是他對總統大選射出的第一支箭；對此，柯表示，「2022都還沒選，什麼2024」之後又嘆氣，相關回應都相當低調。

不過，柯文哲今天在中興新村中興會堂以「生死之間」為題進行專題演講，民眾在主持人帶動下高呼「總統的選擇，柯文哲」，現場除了支持者、台北副市長蔡炳坤、不分區立委蔡壁如，有趣的是，國民黨南投縣黨部主委林儒彬也到場聽講。

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