200多萬劑AZ疫苗恐打不完 最晚5月下旬過期

高端疫苗效期引關注，指揮中心發言人莊人祥表示，WHO近月將公布高端疫苗臨床試驗，疫苗應該用得完，反倒是200多萬劑AZ疫苗最晚5月下旬將過期，外交部正尋求海外捐贈管道。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，疫苗打氣趨緩。國民黨立委萬美玲昨天在立法院質詢時提到，有部分高端疫苗即將到期，衛福部長陳時中答詢時也坦言，若疫苗過期就會銷毀。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時表示，高端疫苗還剩約256萬劑，4月至6月間每月平均有5萬到8萬劑將到期，應該有機會打完，其餘將於8月下旬到11月間陸續到期。

莊人祥說，目前世界衛生組織（WHO）正在針對高端疫苗進行臨床試驗，預計3、4月間可能解盲，也同步申請進行青少年臨床試驗，若解盲結果是好的，不僅民眾施打意願會提高，青少年也可能多一種疫苗選擇，不見得打不完。

值得注意的是，除了高端疫苗，AZ疫苗也有約200萬劑可能放到過期。莊人祥指出，由於AZ疫苗屬於腺病毒載體疫苗，接種太多劑可能導致人體對疫苗產生抗體，因此並不是全球第3劑疫苗接種主力。

莊人祥說，儘管台灣已接種超過1520萬劑AZ疫苗，至今仍剩下200多萬劑，預計3、4、5月各有1批到期，最晚5月下旬將全部到期，目前外交部正洽詢友邦國家捐贈，若沒有國家願接手，過期後將銷毀或提供國內研究機構使用。

根據指揮中心最新統計，昨天國內共接種16萬8597劑COVID-19疫苗，累計接種4779萬4860劑，第1劑涵蓋率82.94%、第2劑77.1%、第3劑43.82%、基礎加強劑0.82%。

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