六縣市BNT額滿 莊人祥：整體還有11萬劑可預約

第25期疫苗預約至明天中午12時，本期提供151萬劑疫苗，截至目前已預約30.9萬劑。指揮中心發言人莊人祥表示，台中、宜蘭、桃園、苗栗、嘉義市和彰化等六縣市因BNT分配較少，預約已滿，但整體BNT疫苗有20萬7560劑，僅預約8萬8672劑，還有11萬8888劑可供預約。

本次疫苗提供的廠牌、數量分別為AZ疫苗提供1萬6853劑，已預約2203劑、預約率13.07%；BNT疫苗提供20萬7560劑，已預約8萬8672劑、預約率42.72%；莫德納提供121萬7072劑，已預約20萬9904劑、預約率17.25%；高端疫苗提供7萬6911劑，已預約9205劑、預約率11.97%。

莊人祥表示，各縣市都有BNT的量，但有些是為了多放莫德納所以把BNT接種量縮小，不是疫苗不夠。部分BNT預約額滿的縣市除可預約莫德納之外，各縣市也都會提供下周可提供一、二劑或追加劑的醫院，可再去預約。

針對今天上午停電是否影響疫苗存放，指揮官陳時中表示，醫院都有緊急供應系統並未影響醫療；疫苗保存上，合約機構也都有UPS系統，至少要有四小時持續供電，再者是疫苗在一定常溫下也有一定保存時間。

他表示，AZ疫苗開瓶後，在高於攝氏30度下應於六小時內使用完畢、莫德納在2至25度可保存12小時至19小時、BNT疫苗在2至30度，可保存六小時、高端疫苗則在常溫下可保存六至八小時。

陳時中表示，許多疫苗保存場所UPS電力陸續恢復中，目前調查各衛生局還沒有疫苗超時情況，如果不可抗力造成疫苗損失，不會由施打的院所負責。

不過對於有多少疫苗受到影響，陳時中則表示，不會做這樣的統計，僅會監控所有疫苗的保存狀況，包括UPS以及還有時間都沒有超過警戒。

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