打高端出國受阻怎辦？陳時中：等認證或接受隔離
日本交流協會指出台灣的「小黃卡」符合發行單位為各國政府等公家單位的條件 ，只要已接種三劑疫苗者並出示小黃卡，入境日本不需要居家隔離。不過日方承認的疫苗一、二劑為BNT、AZ、莫德納、JJ；第三劑為BNT和莫德納；高端並不在認可之列。指揮中心指揮官陳時中表示，中國和俄羅斯的疫苗也都不算。
對於日本的隔離政策，陳時中表示，各國都有規定隔離政策，基本上就是遵守當地規定。因此打高端的人要出國有兩種方式，一為等到對方承認，「我認為為期不遠」；二就是到了當地隔離七天，但入境第三天驗出陰性就可以出來了，三天的期間可以視訊。
他也強調，自己也是打高端，「不是太大的阻礙困難」，世界都有不同方式因應疫情，外國人來台灣也會面對他們的困難，國人出國也有面對的困難。
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