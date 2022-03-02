快訊

打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

打高端出國受阻怎辦？陳時中：等認證或接受隔離

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
日本開放商務客施打三劑疫苗入境免隔離，但高端不再此列。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
日本開放商務客施打三劑疫苗入境免隔離，但高端不再此列。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

日本交流協會指出台灣的「小黃卡」符合發行單位為各國政府等公家單位的條件 ，只要已接種三劑疫苗者並出示小黃卡，入境日本不需要居家隔離。不過日方承認的疫苗一、二劑為BNT、AZ、莫德納、JJ；第三劑為BNT和莫德納；高端並不在認可之列。指揮中心指揮官陳時中表示，中國和俄羅斯的疫苗也都不算。

對於日本的隔離政策，陳時中表示，各國都有規定隔離政策，基本上就是遵守當地規定。因此打高端的人要出國有兩種方式，一為等到對方承認，「我認為為期不遠」；二就是到了當地隔離七天，但入境第三天驗出陰性就可以出來了，三天的期間可以視訊。

他也強調，自己也是打高端，「不是太大的阻礙困難」，世界都有不同方式因應疫情，外國人來台灣也會面對他們的困難，國人出國也有面對的困難。

新冠疫苗

延伸閱讀

機組員違規數49件！三劑施打率達九成一將「持續放寬」

幼兒何時開放打疫苗？ 陳時中：是困難的題目

桃園幼兒園國小染疫對象廣 累計26人確診

本土確診2例、境外47例 入境者變少3/7放寬後須注意

相關新聞

打高端出國受阻怎辦？陳時中：等認證或接受隔離

日本交流協會指出台灣的「小黃卡」符合發行單位為各國政府等公家單位的條件 ，只要已接種三劑疫苗者並出示小黃卡，入境日本不需...

打疫苗獎勵金沒拿到？指揮中心：資料龐大還在核算

政府為提升民眾新冠疫苗接種率，給予協助接種的醫療院所獎勵金。但有基層診所抱怨，幫忙打疫苗拿到的補助金額差別大，也沒有固定...

第三劑打AZ高端 赴日免隔離往返剩10日不適用

往來日本的學生、商務客注意！台日皆自3月1日起實施邊境放寬防疫措施，相較三月以前往返台日共需要花上21天的隔離檢疫時間，...

影／3月7日入境居檢10天 侯友宜促提高疫苗接種率

3月7日零時起入境居家檢疫天數縮短為10天，並自第11天起接續自主健康管理7天。新北市長侯友宜今表示，新北市疫苗接種情形...

QA整理包／1922第25期疫苗上午10時起預約 下周一開打

第25期疫苗平台今天開放預約，開放對象為去年12月19日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12周的18歲以上民眾。中央流行疫情...

5到11歲兒童注射BNT要等仿單修改？專家：不合理

台灣想要解封，專家認為應該先為兒童注射疫苗，否則一旦開放，等於在社區裡埋下一顆顆不定時炸彈，但中央疫情指揮中心卻表示，需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。