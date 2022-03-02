打疫苗獎勵金沒拿到？指揮中心：資料龐大還在核算

政府為提升民眾新冠疫苗接種率，給予協助接種的醫療院所獎勵金。但有基層診所抱怨，幫忙打疫苗拿到的補助金額差別大，也沒有固定入帳的時間。指揮中心發言人莊人祥表示，處置費每月結算，目前已撥付至去年12月底，至於獎勵績效因資料龐大，還需要針對醫療院所醫事機構代碼檢核，無法立即撥付。

第25期疫苗預約今天上午開始分流預約，提供151萬劑的量能。截至下午一時，已有7.1萬人預約、預約率4.73，其中莫德納預約最踴躍，已預約4萬4127人，尚餘117萬2360人次可預約。莊人祥表示，四個廠牌目前都還有非常多量能可以預約。

針對醫療院所的處置費和獎勵金等，莊人祥表示，為鼓勵合約醫療院所協助辦理疫苗大規模接種作業除每劑次補助100元接種處置費外，也提供「COVID-19疫苗合約醫療院所免費提供民眾接種服務獎勵措施」，項目包含按接種人次提供獎勵、醫療院所達每月目標接種人次提供接種獎勵及再加給績效獎勵等。

目前指揮中心已陸續撥付疫苗接種處置費及獎勵費，截至目前已撥付約新台幣67.6億元。莊人祥表示，處置費已撥付各合約醫療院所及衛生所至110年12月底的費用，總計約34.7億元。合約醫療院所執行按接種人次提供獎勵，也已撥付各合約醫療院所至110年12月底之費用，總計約29.5億元。

至於疫苗接種每月達目標人次接種獎勵採每季撥付，已撥付至110年11月份至費用總計約3.4億元，其中包含診所為2.4億元，地區醫院、區域醫院及醫學中心共1億元。

莊人祥強調，各期疫苗接種處置費及獎勵費，由全國3000餘家合約醫療院所上傳全國性預防接種資訊管理系統的資料核算，由於接種資料龐大，後續須依各該執行接種作業醫療院所醫事機構代碼，並檢核排除非合約醫療院所、異常或重複之接種資料後，才能進行核算及撥付作業，無法立即撥付處置費及獎勵費。

為避免因異常接種資料之多重修正作業及核算，亦請地方政府衛生局督導合約醫療院所進行接種作業前應先行檢查系統之設定，於每日上傳接種資料應先行檢視接種單位及使用批號正確無誤再執行每日上傳接種資料等作業，提升民眾接種資料之正確性。

商品推薦