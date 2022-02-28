明起防疫放寬別掉以輕心 盧秀燕： 九成八預約要打BNT

隨著疫情趨緩、國人疫苗覆蓋率上升，衛福部宣布3月1日至3月31日適度放寬防疫措施，包括口罩規定放寬、大眾運輸開放飲食等。台中市長盧秀燕表示，即使明天逐步解封，也不要掉以輕心。另台中市日前雖新增一名本土個案，但未出現搶打疫苗現象，目前九成八預約打BNT。

台中市兩天前出現一名本土個案，盧秀燕表示，這名個案是外國人，他在台灣各港口從事驗船師工作，但因居住地址登記在台中，因此這個案例歸台中。個案已收治治療中，所有足跡市府也全數清消完畢，個案匡列的相關人員，PCR檢驗也均呈現陰性。

對於媒體關心是否因出現個案，疫苗有搶打情形？盧秀燕說，228開始第24期施打，市府提供4項疫苗，其中BNT預約率最高、高達98%的人想要施打，市府全數供應。

至於其他幾種疫苗，預約均未超過5成，數量相對充足，推測為包括莫德納、高端、AZ疫苗相對充足，BNT到量較少，因此這3款疫苗量能充足；疫情還算平穩，市民對台中市還算放心，沒有搶打狀況。

盧秀燕指出，目前疫情平穩，加上這幾天遇到連續假日，各公共場所旅遊人數暴增，可能大家待在家中太久，想要出來走動，她呼籲即使明日逐步解封，也不要掉以輕心，因為整個台灣感染的情形還沒有根絕、還沒有清零，尤其昨日有些縣市突然暴增一些案例，因為人是流動的，一定要做好防疫工作。

另中央宣布自3月1日開始要逐步解封，不過那是明天起，今日為止還是要遵守解封前的相關規定，包括團體合照都要戴口罩，也不能逐桌敬酒。

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