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自購122.46萬劑莫德納疫苗到貨 效期至8月5日

中央社 / 桃園機場28日電

台灣自購今年第3批莫德納疫苗122.46萬劑今天凌晨抵台，完成通關作業送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業完成後供計畫所列對象接種，這批疫苗效期至8月5日。

台灣自購122.46萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗，由華航CI-5245貨機自美國運送，班機原本預計27日晚間8時45分抵達台灣，但延誤到28日凌晨1時49分才抵達桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於貨機坪，由地勤人員將放置於貨艙裝有疫苗的貨櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。

根據衛生福利部疾病管制署27日發布的新聞稿表示，疫苗在完成後續檢驗封緘作業後，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，這批疫苗效期至8月5日。

中央流行疫情指揮中心已於2021年7月22日與美國莫德納（Moderna）公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有414.15萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑及本批122.46萬劑。

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