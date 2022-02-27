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莫德納疫苗今晚再到貨122.46萬劑 效期至8月5日
又有莫德納疫苗到貨！指揮中心發言人莊人祥表示，今年第三批採購Moderna疫苗122.46萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，本批效期至2022年8月5日。
我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑新冠肺炎疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有414.15萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑及本批122.46萬劑。
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